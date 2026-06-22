Третья галактика без темной материи поставила ученых в тупик

Астрономы подтвердили существование третьей галактики без тёмной материи — NGC 1052-DF9. Все три таких объекта входят в одну космическую цепочку и, по всей видимости, имеют общее происхождение. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal (AstroJournal).

Темная материя — невидимое вещество, которое не взаимодействует со светом. Мы знаем о ее существовании косвенно: если сложить массу всех видимых объектов Вселенной, ее не хватит, чтобы объяснить наблюдаемую гравитацию. Недостающая масса — и есть темная материя. Она превышает видимую примерно в пять раз. Согласно современным теориям, галактики формируются внутри гигантских облаков тёмной материи, которые служат гравитационным «каркасом».

Именно поэтому открытие в 2018 году галактики NGC 1052-DF2, в которой темная материя практически отсутствовала, потрясло астрофизиков. В 2019-м обнаружили еще одну — DF4, в том же уголке космоса. Позже выяснилось, что обе входят в линейную цепочку из примерно дюжины галактик, движущихся согласованно в пространстве в 67 миллионах световых лет от нас.

Теперь команда Йельского университета изучила третий объект цепочки — DF9 — и убедилась: она тоже лишена темной материи.

«Линейной системы галактик без темной материи прежде никто не видел, — отметил астрофизик Майкл Кейм. — Это одно из сильнейших свидетельств того, что данные галактики возникли в ходе экстремального и прежде неизвестного процесса».

По гипотезе ученых, миллиарды лет назад столкнулись две карликовые галактики. Звезды и темная материя прошли «сквозь» друг друга через пустые пространства. Но газ остановился и остался на месте — богатый обычной материей, но почти без темной. Из этого газа и сформировались галактики-«сироты».

Ранее у Вселенной обнаружили космическую «память».