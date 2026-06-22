Названо истинное происхождение трех самых популярных препаратов для мужского здоровья

Три самых популярных препарата в области мужского здоровья появились совершенно случайно: их создавали для других целей, а настоящее предназначение обнаружилось лишь в ходе испытаний. Об этом сообщает портал The Conversation.

Силденафил — действующее вещество виагры — в начале 1990-х разрабатывался как лекарство от стенокардии, болей в груди из-за недостаточного кровоснабжения сердца. Препарат блокирует фермент ФДЭ-5, расширяя кровеносные сосуды. Стенокардию он лечил плохо, зато участники испытаний начали сообщать о стойкой эрекции: оказалось, препарат усиливает кровоток и в половом члене. В 1998 году вышла виагра — первый таблетированный препарат от эректильной дисфункции. Сегодня силденафил также применяется при лёгочной гипертензии — повышенном давлении в сосудах легких.

Финастерид создавался для лечения аденомы простаты — доброкачественного увеличения железы, мешающего мочеиспусканию. Препарат блокирует фермент 5-альфа-редуктазу, превращающую тестостерон в дигидротестостерон (ДГТ), который заставляет простату расти. Побочный эффект оказался неожиданным: у мужчин в клинических испытаниях перестали выпадать волосы, а у некоторых выросли новые. Так появилась низкодозированная версия финастерида от мужского облысения.

Миноксидил в 1960-х годах разрабатывался как лекарство от тяжелой гипертонии — он расширяет сосуды, снижая давление. У пациентов заметили странное: усиленный рост волос по всему телу. Исследователи попробовали нанести препарат прямо на кожу головы — сработало. В 1980-х появилась местная форма миноксидила для лечения облысения. Механизм: препарат сокращает «фазу покоя» волосяных фолликулов и продлевает фазу роста, а также улучшает кровоснабжение кожи головы.

Все три истории объединяет одна мысль: следующий прорыв в медицине уже может лежать на аптечной полке — просто никто еще не посмотрел на него под правильным углом.

Ранее в Южной Корее лечение облысения предложили включить в систему обязательного медицинского страхования.