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Наука

Россиянам рассказали, как увидеть светящиеся облака

ПНИПУ: пик видимости серебристых облаков — конец июня и начало июля
TEEREXZ/Shutterstock/FOTODOM

Каждое лето жители северных широт могут наблюдать серебристые облака — призрачные светящиеся полосы на ночном небе. В этом году их активный сезон продлится с конца мая до середины августа, а пик видимости придется на конец июня и начало июля — лучше всего наблюдать через 30–60 минут после захода Солнца или перед рассветом. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

Серебристые облака разительно отличаются от обычных. Привычные облака парят на высоте до 10–15 километров, а серебристые — на высоте около 80 км, почти у самой границы с космосом. Заметить их можно только в глубоких сумерках: именно тогда Солнце уже скрылось за горизонтом для нас, но ещё освещает высокие ледяные частицы.

«Рождаются они в летней мезосфере, где температура опускается до –120°C. Такой холод возникает из-за того, что мощные восходящие потоки поднимают теплый воздух вверх: при подъеме газ расширяется и охлаждается. К тому же воздух на этой высоте настолько разрежен, что почти не удерживает тепло — оно уходит в космос», — объяснил ученый.

Состоят облака из крошечных кристаллов льда размером 30–100 нанометров — это примерно в тысячу раз тоньше человеческого волоса. Кристаллы намерзают на частицы метеорной пыли, постоянно оседающей в верхней атмосфере. Когда солнечный свет падает на такие микрочастицы, происходит рэлеевское рассеяние — короткие синие и голубые волны отражаются значительно сильнее красных. Отсюда характерный бледно-голубой цвет свечения.

Источником влаги для этих облаков служит метан — тот самый газ, выделяемый болотами, рисовыми полями и скотом. Поднимаясь в верхние слои атмосферы, он разрушается под действием ультрафиолета и превращается в водяной пар, а затем — в кристаллы льда.

«За последние 150 лет содержание метана в атмосфере выросло. Спутники зафиксировали: серебристые облака стали возникать чаще и светиться ярче. Учёные считают их природным индикатором уровня этого газа», — отметил Бурмистров.

Ранее под Антарктидой зафиксировали сотни загадочных землетрясений там, где их быть не должно.

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