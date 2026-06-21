Названо событие, которое может быть предвестником деменции

Падения после 40 лет могут быть связаны с повышенным риском деменции. К такому выводу пришли ученые из Чанчуньского университета китайской медицины, проанализировав данные почти трех миллионов человек. Результаты исследования опубликованы в The Journal of Post-Acute and Long-Term Care Medicine (JPLCM).

В ходе метаанализа авторы изучили свыше 35 тысяч научных публикаций и отобрали семь исследований, соответствовавших критериям качества. Во всех работах участвовали люди старше 40 лет без деменции на момент начала наблюдения.

Анализ показал, что даже один эпизод падения был связан с повышением риска деменции на 20% по сравнению с теми, кто не падал. У людей, переживших несколько падений, этот риск оказался выше уже на 74%.

Исследователи подчеркивают, что падение не обязательно является прямой причиной будущих когнитивных нарушений. По их мнению, оно может быть одним из первых признаков начинающихся изменений в мозге. Ухудшение работы нервной системы способно развиваться задолго до появления заметных симптомов деменции, постепенно влияя на координацию, равновесие и скорость реакции. Поэтому падения могут выступать ранним маркером скрытого нейродегенеративного процесса.

В то же время ученые не исключают и другие механизмы. Один из них — травмы головы, которые могут быть получены при падении и потенциально повышать риск повреждения мозга. Кроме того, после травмы люди нередко начинают меньше двигаться, ограничивают активность и социальные контакты из-за страха повторного падения, а это тоже может ускорять когнитивное снижение.

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