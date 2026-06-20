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Наука

Названа популярная прививка, снижающая риск болезни Альцгеймера на 25%

A&D: прививка от опоясывающего лишая снижает риск болезни Альцгеймера на 25%
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Южнокорейские ученые под руководством профессора Дон Кена Юна из Университета Кенхи проанализировали данные 2,5 миллиона человек старше 50 лет: те, кто получал живую вакцину против опоясывающего лишая, на 25% реже заболевали болезнью Альцгеймера и на 12% реже — расстройствами памяти. Работа опубликована в журнале Alzheimer's & Dementia (A&D).

Опоясывающий лишай вызывается реактивацией вируса ветряной оспы, который после перенесенной болезни остается в нервной системе. С возрастом вирус может «проснуться» и вызвать воспаление нервной ткани — что, по мнению ученых, способно влиять на развитие деменции.

Участников наблюдали до 12 лет. Наибольший защитный эффект наблюдался в первые 2–4 года после вакцинации, затем постепенно угасал. Среди курильщиков и регулярно употребляющих алкоголь эффект был выражен слабее.

За 10 лет вакцинированные жили без расстройств памяти в среднем на 15 дней дольше, без Альцгеймера — на 11 дней дольше, чем невакцинированные. Это указывает скорее на задержку, чем на полную профилактику.

«Зостерная вакцина уже важна для профилактики лишая, но наши данные позволяют предположить, что ее значимость распространяется на более широкие аспекты старения, включая когнитивное здоровье», — отметил профессор Юн.

Ранее был назван простой способ снизить стресс от чтения плохих новостей.

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