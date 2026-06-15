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Наука

Российские ученые создали виртуальную модель иммунитета для поиска новых лекарств

Первый МГМУ: разработана математическая модель В-клеточного иммунного ответа
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи Сеченовского Университета совместно с коллегами из Института вычислительной математики РАН и компании «СимургФарм» разработали математическую модель В-клеточного иммунного ответа. Она поможет изучать механизмы развития аутоиммунных заболеваний и ускорит создание новых лекарств. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

В-клетки — важная часть иммунной системы. Они вырабатывают антитела, которые помогают организму бороться с вирусами и бактериями. Однако при аутоиммунных заболеваниях этот механизм дает сбой: иммунные клетки начинают производить аутоантитела, атакующие собственные ткани организма. Именно такие процессы лежат в основе ревматоидного артрита, сахарного диабета первого типа, рассеянного склероза и ряда других заболеваний.

По словам младшего научного сотрудника Института вычислительной математики РАН Ярослава Уголькова, сегодня существует множество экспериментальных данных о работе В-клеток, однако до сих пор не хватало единой модели, которая позволяла бы увидеть весь процесс целиком.

Созданная учеными система описывает полный жизненный цикл В-клеток: от их образования и поддержания численности до активации в лимфоидных органах, превращения в клетки, производящие антитела, миграции в костный мозг и распределения по различным тканям организма.

Анализ модели показал, что на силу иммунного ответа особенно влияют два фактора. Первый — начальный контакт наивной В-клетки с антигеном, который определяет дальнейшую судьбу иммунных клеток. Второй — состояние микроокружения в костном мозге, от которого зависит способность клеток вырабатывать антитела.

Как отметил руководитель Центра математического моделирования в разработке лекарств Сеченовского Университета Кирилл Песков, одной из главных проблем при создании препаратов для лечения аутоиммунных заболеваний остается высокая индивидуальная изменчивость иммунного ответа. Один и тот же препарат может быть очень эффективным для одних пациентов и почти не работать для других.

По словам исследователей, новая модель помогает понять причины таких различий и учитывать их еще на этапе разработки лекарств и планирования клинических исследований.

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