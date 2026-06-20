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Наука

В мозге людей с заиканием нашли неожиданные изменения

BMC Psychology: у заикающихся мозг медленнее обрабатывает звуки и выше тревога
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Турецкий нейробиолог Агит Шимшек из Университета Иненю провел исследование, одновременно сопоставившее тяжесть заикания, уровень тревожности и нейрофизиологические реакции мозга на звуки. Оказалось, что заикание — значительно более сложное явление, чем проблема с речевыми мышцами. Работа опубликована в журнале BMC Psychology.

В эксперименте участвовали 29 взрослых, страдающих заиканием, и 30 человек с нормальной речью. С помощью ЭЭГ исследователь измерял вызванные потенциалы — электрические пики, возникающие в ответ на слуховые стимулы.

Выяснилось, что у заикающихся мозг регистрировал звуки медленнее и слабее. Чем тяжелее было заикание, тем сильнее проявлялось это отставание — при тяжёлой степени мозговые ответы были наиболее запоздалыми по всем изученным компонентам.

Параллельно ученый выявил у заикающихся значимо более высокий уровень тревожности — как ситуативной, так и личностной. Тревога и замедление мозгового ответа нарастали параллельно тяжести нарушения.

Примечательно: при тяжелой степени заикания мозг реагировал быстрее на неожиданные звуки — что объясняется гиперактивацией нервной системы на фоне повышенной тревоги. Авторы считают, что это открывает путь к более комплексной терапии заикания.

Ранее был назван простой способ снизить стресс от чтения плохих новостей.

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