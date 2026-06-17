Назван неожиданный источник токсичного металла, связанного с риском рака

Пассивное курение может приводить к накоплению в организме кадмия — токсичного тяжелого металла, связанного с повышенным риском развития онкологических и других хронических заболеваний. При этом у женщин накопление кадмия происходит быстрее. Это показало исследование, опубликованное в журнале Biological Trace Element Research (BTER).

Исследователи проанализировали данные 5066 человек, включая 1380 детей и подростков и 3686 взрослых. Для оценки воздействия табачного дыма ученые измеряли уровень котинина — продукта распада никотина, а также концентрацию кадмия в крови и моче участников.

Оказалось, что у взрослых, подвергавшихся интенсивному пассивному курению, уровень кадмия в крови был примерно в 1,5 раза выше, чем у людей, не контактировавших напрямую с табачным дымом. Аналогичная тенденция наблюдалась и среди детей и подростков.

По словам ведущего автора работы Нандиты Саркер, ранее было известно, что сигаретный дым содержит кадмий, однако связь между пассивным курением и накоплением этого металла в организме оставалась недостаточно изученной.

Кадмий считается одним из наиболее опасных загрязнителей окружающей среды. Он способен накапливаться в организме десятилетиями, поскольку выводится очень медленно. Длительное воздействие вещества связывают с поражением почек, снижением плотности костной ткани, хроническими заболеваниями дыхательной системы и повышенным риском развития рака легких, почек и предстательной железы.

Дополнительный анализ показал, что уровень кадмия у женщин был выше, чем у мужчин. Исследователи объясняют это особенностями обмена веществ: женский организм эффективнее усваивает кадмий из окружающей среды и пищи.

Ранее был названвание бляшек в сосудах.