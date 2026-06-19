Российские ученые выяснили, почему молодые и пожилые пациенты по-разному переносят инсульт

Ученые Сеченовского Университета обнаружили, что иммунная реакция мозга после ишемического инсульта существенно зависит от возраста пациента. Выяснилось, что у молодых и пожилых людей нейровоспаление развивается по разным сценариям, что может влиять на тяжесть повреждения мозга и эффективность лечения. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Ишемический инсульт возникает из-за закупорки кровеносного сосуда, в результате чего часть мозга перестает получать кислород и питательные вещества. Однако значительная доля повреждений развивается уже после самого инсульта. Причиной становится нейровоспаление — иммунная реакция организма на гибель нервной ткани. Именно она во многом определяет дальнейшее течение заболевания и скорость восстановления пациента.

Ученые проанализировали образцы ткани головного мозга 184 человек в возрасте от 18 до 74 лет, умерших вследствие ишемического инсульта или по другим причинам. Пациентов разделили на три возрастные группы: молодые (18–44 года), среднего возраста (45–59 лет) и пожилые (60–74 года). С помощью гистологических и молекулярных методов исследователи изучили процессы, происходящие в зоне пенумбры — области вокруг основного очага поражения мозга в первые дни после инсульта.

Оказалось, что у молодых пациентов важнейшую роль в раннем иммунном ответе играют клетки врожденного иммунитета — натуральные киллеры (NK-клетки) и NKT-клетки. Они быстро мигрируют в область повреждения и помогают запускать механизмы восстановления нервной ткани. У таких пациентов также наблюдалось больше жизнеспособных нейронов, активнее формировались новые кровеносные сосуды и чаще происходил переход иммунных клеток в восстановительный, защитный режим работы.

У пожилых людей картина была иной. В зоне поражения преобладали Т-лимфоциты, тогда как активность NK-клеток заметно снижалась. Это сопровождалось усилением окислительного стресса, продолжающейся гибелью нейронов и нарушением перехода воспалительной реакции в фазу восстановления.

«У пациентов старшей возрастной группы нарушена координация между сосудистыми и иммунными компонентами, а механизмы репарации запускаются значительно слабее, что в итоге отражается на восстановлении после ишемического инсульта», — отметила директор Института клинической морфологии и цифровой патологии Сеченовского Университета профессор Татьяна Демура.

По словам заведующего лабораторией гистологии и иммуногистохимии Института трансляционной медицины и биотехнологии профессора Григория Демяшкина, полученные данные указывают на необходимость учитывать возрастные особенности иммунного ответа при разработке новых методов лечения. Он подчеркнул, что противовоспалительная и нейропротективная терапия может по-разному работать у молодых и пожилых пациентов.

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