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Наука

Назван продукт, способный снизить повреждение печени при употреблении алкоголя

EC: сыр частично снижает усвоение алкоголя в желудочно-кишечном тракте
Anastasia Kamysheva/Shutterstock/FOTODOM

Сыр частично замедляет всасывание алкоголя в желудочно-кишечном тракте и снижает токсичность продуктов распада этанола для печени. Об этом рассказала врач скорой помощи и семейный доктор Сара Марин Бербелл из университетской больницы Virgen de la Arrixaca в Мурсии. Эксперта цитирует издание El Confidencial (EC).

По словам специалиста, перед употреблением спиртных напитков полезно съесть немного сыра.

«Данные исследований на животных показали: у крыс, получавших сыр перед алкоголем, уровень этанола и ацетальдегида в крови был ниже. Ацетальдегид считается одним из основных токсичных продуктов распада алкоголя, который связан с развитием симптомов похмелья», — уточнила эксперт.

Врач отметила, что сыр может частично замедлять всасывание алкоголя в желудочно-кишечном тракте, выступая своеобразным защитным барьером. Кроме того, этот продукт содержит кальций и витамины группы B, которые необходимы для нормальной работы нервной системы, головного мозга и мышц.

Бербелл также указала, что некоторые исследования связывают употребление сыра с уменьшением воспалительных процессов и снижением риска повреждения печени, однако такие эффекты требуют дальнейшего изучения.

При этом специалист подчеркнула, что ни один продукт не способен полностью предотвратить последствия злоупотребления алкоголем. Наиболее эффективным способом избежать похмелья остается умеренное употребление спиртных напитков и достаточное потребление воды.

Ранее нарколог рассказал, кому спиртное опасно даже в малых дозах.

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