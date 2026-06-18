Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Наука

Врач рассказала, какие передовые методы лечения мигрени разрабатывают в России

Врач Шевцова: в России исследуют метод лечения мигрени магнитной стимуляцией мозга
Shutterstock

В России активно исследуются современные методы лечения и диагностики мигрени, включая неинвазивную электрическую стимуляцию мозга и анализ нейрофизиологических маркеров заболевания с помощью транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС). Об этом «Газете.Ru» рассказала заместитель главного врача Университетской клинической больницы №3 Сеченовского Университета, врач-невролог, цефалголог Ксения Шевцова.

По словам врача, одно из направлений исследований связано с неинвазивной стимуляцией головного мозга — в частности транскраниальной электрической стимуляцией. Во время процедуры на структуры головного мозга через кожу головы воздействуют слабыми электрическими импульсами.

Этот метод относится к нейромодуляции – изменению реакции болевых структур центральной нервной системы. Подобные технологии рассматриваются как средство профилактики мигрени и применяются в рамках научных исследований в ряде федеральных центров, однако пока клинические рекомендации не будут изменены, метод может быть использован не для всех пациентов.

Отдельное направление работы связано с диагностической транскраниальной магнитной стимуляцией (ТМС). Это воздействие магнитным полем, которое индуцирует электрические токи в мозге без прямого контакта электродов. В Сеченовском университете с ее помощью изучают нейрофизиологические особенности мигрени и ищут объективные маркеры заболевания.

«У пациентов с хронической мигренью отмечаются повышенная возбудимость коры мозга и снижение внутрикоркового торможения, особенно в левом полушарии. Эти изменения связаны с интенсивностью головной боли и влиянием болезни на качество жизни», – объяснила невролог в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт отметила, что показатели ТМС в будущем могут рассматриваться как перспективный инструмент для более точной диагностики хронической мигрени и подбора персонализированной профилактической терапии.

Ранее врач объяснила, почему возникает мигрень.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Атака БПЛА на Московский регион, вредоносные письма бухгалтерам и аномальная жара. Что нового к утру 18 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!