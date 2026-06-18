Врач рассказала, какие передовые методы лечения мигрени разрабатывают в России

В России активно исследуются современные методы лечения и диагностики мигрени, включая неинвазивную электрическую стимуляцию мозга и анализ нейрофизиологических маркеров заболевания с помощью транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС). Об этом «Газете.Ru» рассказала заместитель главного врача Университетской клинической больницы №3 Сеченовского Университета, врач-невролог, цефалголог Ксения Шевцова.

По словам врача, одно из направлений исследований связано с неинвазивной стимуляцией головного мозга — в частности транскраниальной электрической стимуляцией. Во время процедуры на структуры головного мозга через кожу головы воздействуют слабыми электрическими импульсами.

Этот метод относится к нейромодуляции – изменению реакции болевых структур центральной нервной системы. Подобные технологии рассматриваются как средство профилактики мигрени и применяются в рамках научных исследований в ряде федеральных центров, однако пока клинические рекомендации не будут изменены, метод может быть использован не для всех пациентов.

Отдельное направление работы связано с диагностической транскраниальной магнитной стимуляцией (ТМС). Это воздействие магнитным полем, которое индуцирует электрические токи в мозге без прямого контакта электродов. В Сеченовском университете с ее помощью изучают нейрофизиологические особенности мигрени и ищут объективные маркеры заболевания.

«У пациентов с хронической мигренью отмечаются повышенная возбудимость коры мозга и снижение внутрикоркового торможения, особенно в левом полушарии. Эти изменения связаны с интенсивностью головной боли и влиянием болезни на качество жизни», – объяснила невролог в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт отметила, что показатели ТМС в будущем могут рассматриваться как перспективный инструмент для более точной диагностики хронической мигрени и подбора персонализированной профилактической терапии.

Ранее врач объяснила, почему возникает мигрень.