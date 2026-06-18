Россиянам назвали опасные причины панических атак

18 июня отмечался Международный день паники. Несмотря на распространенность этого явления, вокруг него существует множество мифов. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему во время приступа страха выделяется не только адреналин, но и дофамин, как возникают панические атаки, почему их симптомы можно спутать с инсультом и из-за чего женщины сталкиваются с ними значительно чаще мужчин. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Как поясняют специалисты, в психологии нет термина «паника» как самостоятельного состояния. Существуют понятия испуга, страха и панической атаки — внезапного приступа интенсивного страха, сопровождающегося учащенным сердцебиением, одышкой, дрожью и другими выраженными физическими симптомами.

По словам кандидата медицинских наук, старшего научного сотрудника кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Валерия Литвинова, ключевую роль в запуске реакции страха играет миндалевидное тело мозга. Оно постоянно анализирует сигналы от органов чувств и оценивает их с точки зрения безопасности. При появлении потенциальной угрозы организм переходит в режим «бей или беги».

При этом выделяются не только адреналин и другие гормоны стресса, но и дофамин. Обычно его связывают с удовольствием и положительными эмоциями, однако во время приступа он выполняет другую задачу — помогает мозгу быстрее запомнить опасную ситуацию и в будущем избегать подобных обстоятельств.

Старший преподаватель кафедры «Социология и политология» ПНИПУ, когнитивно-поведенческий психолог Юлия Неверова предупреждает, что симптомы панической атаки легко спутать с серьезными заболеваниями. Учащенное сердцебиение, нехватка воздуха, головокружение и слабость встречаются также при инфаркте, инсульте, нарушениях сердечного ритма и некоторых эндокринных заболеваниях. Поэтому при первом приступе специалисты рекомендуют обязательно обратиться к врачу и пройти обследование.

По словам Валерия Литвинова, обычная паническая атака редко длится более 30 минут. Если интенсивные симптомы сохраняются до часа, такой приступ считается затяжным. Более длительные состояния могут свидетельствовать уже о других психических расстройствах и требуют медицинской помощи. Основная опасность регулярных панических атак заключается в том, что человек начинает избегать привычных ситуаций и может пытаться справляться с тревогой при помощи вредных привычек и зависимостей.

Исследователи также рассказали о неожиданных триггерах ночных приступов. По словам Валерия Литвинова, паническую реакцию могут провоцировать остановки дыхания во сне, изжога и нарушения сердечного ритма. Однако сами по себе эти состояния не являются причиной расстройства. Решающую роль играет повышенная тревожность, из-за которой мозг начинает воспринимать обычные сигналы организма как смертельную угрозу.

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