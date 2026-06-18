В Роскачестве назвали марки тонометров с опасной погрешностью измерений

Более половины автоматических тонометров, представленных на российском рынке, продаются без регистрационного удостоверения Росздравнадзора и не могут считаться медицинскими изделиями. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе некоммерческой организации «Российская система качества» (Роскачество).

Специалисты Роскачества провели исследование автоматических тонометров 20 торговых марок, закупленных в онлайн-аптеках и на маркетплейсах. Эксперты оценили устройства по 29 параметрам, связанным с точностью измерений, калибровкой и соответствием заявленным характеристикам. Стоимость протестированных приборов варьировалась от 517 до 4 650 рублей.

Проверка показала, что регистрационные удостоверения имеют только восемь брендов: Omron, B.Well, AND, Medcare, Microlife, Nissei, «СберЗдоровье» и «Армед». Все эти устройства успешно прошли испытания на точность измерения артериального давления.

В то же время 12 из 20 исследованных марок продаются без государственной регистрации. По данным Роскачества, такие приборы не могут официально считаться медицинскими изделиями.

Кроме того, три модели не соответствовали заявленным техническим характеристикам. Устройства брендов Morenna, Market и Arm Electronic продемонстрировали погрешность, превышающую допустимые ±3 мм рт. ст. По мнению экспертов, это может привести к ошибочной оценке уровня артериального давления и неправильной диагностике гипертонии.

Исследование также выявило связь между ценой прибора и наличием регистрационного удостоверения. Все тонометры стоимостью более 2,5 тысячи рублей имели необходимые документы. В категории от одной до 2,5 тысячи рублей регистрация была подтверждена примерно у двух третей моделей. При этом ни один из девяти приборов дешевле одной тысячи рублей не имел регистрационного удостоверения.

В Роскачестве подчеркнули, что отсутствие регистрационного удостоверения является не техническим недостатком, а нарушением требований законодательства. Эксперты рекомендуют перед покупкой проверять наличие номера регистрационного удостоверения Росздравнадзора в документации к прибору.

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