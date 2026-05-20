Врач назвал четыре запрета перед измерением кровяного давления

Врач Гонсалвеш: за полчаса до измерения давления нельзя выполнять четыре действия
mikeforemniakowski/Shutterstock/FOTODOM

Кардиолог Фернандо Мартуш Гонсалвеш порекомендовал отказаться от физических нагрузок, курения, алкоголя и кофе за 30 минут до измерения давления. Эти факторы способны временно исказить показатели тонометра. Эксперта цитирует издание Sapo.

Причина связана с тем, как организм регулирует тонус сосудов и работу сердца. После физической активности мышцы требуют больше кислорода, сердце начинает сокращаться быстрее и сильнее, а давление может повышаться еще некоторое время даже после окончания тренировки. Особенно заметно это у людей, которые измеряют давление сразу после подъема по лестнице или быстрой ходьбы.

Кофеин действует иначе: он стимулирует нервную систему и повышает выброс адреналина. В ответ сосуды сужаются, а сердечный ритм ускоряется.

Похожий эффект вызывает никотин. После сигареты активируется симпатическая нервная система — часть нервной системы, отвечающая за реакцию «бей или беги». Сосуды становятся уже, сердцу приходится работать интенсивнее, и давление временно растет. Алкоголь тоже влияет на показатели — в малых дозах он способен кратковременно расширять сосуды.

Врач также обратил внимание на менее очевидные факторы. Например, полный мочевой пузырь способен повышать давление из-за активации стрессовой реакции организма. Кроме того, на точность измерения влияет положение тела: скрещенные ноги, разговор во время процедуры или манжета, надетая поверх одежды, могут добавить несколько лишних единиц к результату.

Специалист рекомендуют измерять давление в спокойной обстановке, после нескольких минут отдыха. В таких условиях тонометр показывает значения, максимально близкие к реальному состоянию сердечно-сосудистой системы.

