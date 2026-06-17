Назван тип головной боли, который повышает риск развития инсульта в два раза

Врач Шевцова: мигрень с аурой повышает риск инсульта в два раза

Мигрень с аурой – зрительными и сенсорными симптомами – повышает риск инсульта примерно в два раза, при этом курение и повышенное давление создают дополнительную опасность. Об этом «Газете.Ru» рассказала заместитель главного врача Университетской клинической больницы №3 Сеченовского Университета, врач-невролог, цефалголог Ксения Шевцова.

По словам врача, мигрень – это неврологическое заболевание, проявляющееся интенсивной головной болью. Также перед приступом головной боли или во время него может возникать аура – вспышки света или темные пятна перед глазами, затуманенность зрения.

«По усредненным данным исследований, мигрень с аурой повышает риск инсульта примерно в два раза. Однако важно внимательно оценивать индивидуальные факторы риска. Чаще всего инсульты случаются у людей, которые курят или страдают от повышенного артериального давления», – предупреждает невролог.

Медик отметила, что даже при сильных приступах мигрени с отсутствием других факторов риска вероятность инсульта минимальна.

«Мигрень только повышает риск, а не гарантирует инсульт. Если пациент с обычной мигренью принимает комбинированные оральные контрацептивы или у него есть сосудистые болезни, то риски инсульта тоже растут» ,— объяснила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Подробнее о причинах возникновения мигрени и методах ее лечения в России — в интервью «Газеты.Ru».

Ранее невролог назвала три главных отличия мигрени от обычной головной боли.