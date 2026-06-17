Врач рассказала, как тревожность и стресс разрушают зубную эмаль

Врач Хритова: сухость во рту и бруксизм при стрессе разрушают зубную эмаль

Скрежетание зубами, сухость во рту, неправильное питание и нарушения в работе желудочно-кишечного тракта при тревоге и стрессе ведут к повреждению эмали и развитию кариеса. Об этом «Газете.Ru» рассказала стоматолог-терапевт Анастасия Хритова, ассистент кафедры терапевтической стоматологии Института стоматологии Пироговского университета.

По словам специалиста, одним из наиболее частых последствий стресса является бруксизм — непроизвольное скрежетание зубами во сне или в периоды нервного напряжения. Постоянная перегрузка приводит к постепенному стиранию твердых тканей зубов, их повреждению и повышению риска разрушения эмали.

«При стрессовых состояниях также может развиваться ксеростомия — сухость во рту. Не происходит должного омывания зубов слюной, в которой содержатся полезные минералы. Все это приводит к ослаблению тканей зуба и их разрушению, поражению кариесом», – объяснила эксперт.

Кроме того, тревожность часто сопровождается нарушениями работы желудочно-кишечного тракта, включая изжогу и гастроэзофагеальный рефлюкс. Попадание кислого содержимого в полость рта приводит к дополнительному химическому повреждению эмали.

Специалист также отметила, что на фоне стресса у людей нередко формируются вредные привычки, такие как кусание ногтей или жевание твердых предметов, а также меняется пищевое поведение — увеличивается потребление сладких и кислых продуктов, что дополнительно повышает риск кариеса и разрушения зубов.

Врач подчеркнула, что для сохранения здоровья полости рта важно не только соблюдать гигиену, но и контролировать уровень стресса, при необходимости обращаясь за помощью к специалистам.

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