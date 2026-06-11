Ученые назвали диету, которая может защитить десны от воспаления

Ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, что краткосрочная низкокалорийная диета может снижать воспаление при заболеваниях десен и потенциально улучшать их состояние. Результаты исследования опубликованы в Journal of Clinical Periodontology (JCP).

В работе приняли участие 28 пациентов из клиник Испании с диагнозом пародонтитом — одной из наиболее распространенных форм заболеваний десен, которая связана не только с разрушением тканей полости рта, но и с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Участников разделили на две группы: одна в течение шести месяцев периодически соблюдала диету с ограничением калорийности, а контрольная группа продолжала обычный рацион. В первой группе первые два дня пациенты потребляли около 1100 калорий в сутки, затем три дня — около 750 калорий. После этого они постепенно возвращались к обычному питанию. Такой цикл повторялся три раза за период наблюдения.

По итогам исследования ученые проанализировали образцы крови и десневой жидкости — биологической среды, отражающей состояние тканей вокруг зубов. У участников, соблюдавших диету, был зафиксирован более низкий уровень воспалительных маркеров по сравнению с контрольной группой. В частности, снизилась концентрация С-реактивного белка — одного из ключевых показателей системного воспаления в организме.

Также у этих пациентов уменьшилось количество молекул, связанных с воспалительными процессами непосредственно в тканях десен.

Авторы отмечают, что эффект может объясняться снижением окислительного стресса, который возникает при избытке высококалорийной и богатой рафинированными углеводами пищи. Кроме того, ограничение калорий потенциально влияет на микробиом — сообщество бактерий, участвующих в поддержании здоровья организма.

При этом исследователи подчеркивают, что работа носит предварительный характер. Они не рекомендуют самостоятельное соблюдение таких диет без контроля врача, особенно людям с хроническими заболеваниями, включая диабет.

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