Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

Ученые назвали диету, которая может защитить десны от воспаления

JCP: ограничение калорийности снижает воспаление десен
Shutterstock

Ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, что краткосрочная низкокалорийная диета может снижать воспаление при заболеваниях десен и потенциально улучшать их состояние. Результаты исследования опубликованы в Journal of Clinical Periodontology (JCP).

В работе приняли участие 28 пациентов из клиник Испании с диагнозом пародонтитом — одной из наиболее распространенных форм заболеваний десен, которая связана не только с разрушением тканей полости рта, но и с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Участников разделили на две группы: одна в течение шести месяцев периодически соблюдала диету с ограничением калорийности, а контрольная группа продолжала обычный рацион. В первой группе первые два дня пациенты потребляли около 1100 калорий в сутки, затем три дня — около 750 калорий. После этого они постепенно возвращались к обычному питанию. Такой цикл повторялся три раза за период наблюдения.

По итогам исследования ученые проанализировали образцы крови и десневой жидкости — биологической среды, отражающей состояние тканей вокруг зубов. У участников, соблюдавших диету, был зафиксирован более низкий уровень воспалительных маркеров по сравнению с контрольной группой. В частности, снизилась концентрация С-реактивного белка — одного из ключевых показателей системного воспаления в организме.

Также у этих пациентов уменьшилось количество молекул, связанных с воспалительными процессами непосредственно в тканях десен.

Авторы отмечают, что эффект может объясняться снижением окислительного стресса, который возникает при избытке высококалорийной и богатой рафинированными углеводами пищи. Кроме того, ограничение калорий потенциально влияет на микробиом — сообщество бактерий, участвующих в поддержании здоровья организма.

При этом исследователи подчеркивают, что работа носит предварительный характер. Они не рекомендуют самостоятельное соблюдение таких диет без контроля врача, особенно людям с хроническими заболеваниями, включая диабет.

Ранее ученые выяснили, что древние люди не ковырялись в зубах.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
У футболистов проблемы с въездом в США перед ЧМ. И ФИФА тут бессильна
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!