Врач назвал проблему со здоровьем, о которой не знают миллионы людей

Миллионы людей могут жить с преддиабетом — скрытым нарушением обмена веществ, которое значительно повышает риск развития диабета второго типа, болезней сердца и сосудов, при этом часто не вызывая никаких симптомов. Об этом предупредил врач общей практики, доктор медицины Доминик Гриньер в комментарии изданию Daily Mirror.

Преддиабет представляет собой состояние, при котором уровень глюкозы в крови уже превышает нормальные значения, но еще недостаточно высок для диагностики сахарного диабета второго типа.

Несмотря на отсутствие явных клинических проявлений, это состояние считается серьезным фактором риска. Без своевременного вмешательства преддиабет может прогрессировать до диабета второго типа, который связан с повышенной вероятностью сердечно-сосудистых заболеваний, поражения почек, нервной системы и органов зрения.

По словам Гриньера, многие пациенты узнают о наличии преддиабета только во время профилактических обследований или лабораторных анализов. При этом раннее выявление нарушения обмена глюкозы позволяет предотвратить дальнейшее развитие заболевания.

Специалист подчеркнул, что преддиабет относится к потенциально обратимым состояниям. Коррекция образа жизни – высокий уровень физической активности, увеличение доли растительной пищи в рационе, способно восстановить нормальную регуляцию уровня сахара в крови и существенно снизить риск развития диабета.

Особое внимание своему здоровью врач рекомендует уделять людям с избыточной массой тела, повышенным артериальным давлением, низкой физической активностью и семейной историей сахарного диабета.

Ранее был назван способ снизить риск смерти от болезней сердца более чем на 50% для людей с преддиабетом.