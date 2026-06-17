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Наука

У мастурбации перед сном выявили неожиданную пользу для здоровья

S&C: мастурбация перед сном помогает быстрее заснуть и лучше выспаться
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Люди, мастурбирующие перед сном, чаще сообщают о более быстром засыпании, лучшем качестве сна и более позитивном настроении после пробуждения. Кроме того, у них немного чаще возникают эротические сновидения. К таким выводам пришли австралийские исследователи, опубликовавшие работу в журнале Sexuality & Culture (S&C).

Ученые из Центрального Квинслендского университета решили рассмотреть мастурбацию шире — не только как физический акт, но и как эмоциональный и сенсорный опыт. В исследовании под этим термином понимались не только стимуляция гениталий, но и сексуальные фантазии, чтение романтической литературы, просмотр эротического контента и другие формы интимного взаимодействия с собственным телом.

В опросе приняли участие 301 взрослый доброволец в возрасте от 18 до 72 лет. Участников попросили сравнить свой сон в ночи, когда они занимались самоудовлетворением перед сном, и в ночи без таких практик. Результаты показали, что после подобных вечерних ритуалов люди субъективно оценивали качество сна выше. Кроме того, они сообщали о несколько большей продолжительности сна.

Самое заметное различие касалось времени засыпания. В среднем участники считали, что засыпали примерно на девять минут быстрее в те вечера, когда занимались самоудовлетворением перед сном.

Исследователи также оценили эмоциональное состояние добровольцев. Для этого использовалась специальная психологическая шкала, измеряющая уровень позитивных эмоций и бодрствования. Оказалось, что сразу после самоудовлетворения настроение участников заметно улучшалось. Этот эффект сохранялся до самого момента засыпания и был заметен даже после пробуждения следующим утром.

Одновременно снижался уровень физиологического возбуждения организма. Перед сном участники сообщали о выраженном расслаблении, что может способствовать более легкому переходу ко сну.

Отдельно ученые изучили связь между вечерними привычками и содержанием сновидений. Анализ показал слабую, но статистически заметную связь между частотой самоудовлетворения и появлением эротических снов. Причем эта связь становилась несколько сильнее, если практика происходила непосредственно перед отходом ко сну.

Авторы объясняют этот результат так называемой гипотезой непрерывности сновидений. Согласно этой теории, события и переживания бодрствования частично переносятся в содержание снов, помогая мозгу обрабатывать эмоциональный опыт.

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