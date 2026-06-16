Врачи рассказали, сколько раз в неделю у мужчин должна возникать утренняя эрекция

В возрасте до 20 лет эрекция после пробуждения может возникать практически ежедневно, а после 30 лет она обычно наблюдается более чем в половине случаев. Об этом изданию Metro рассказал терапевт Британской службы здравоохранения и эксперт в области мужского здоровья Джефф Фостер.

Как рассказал, уровень тестостерона у мужчин постепенно уменьшается с возрастом, что отражается и на частоте так называемых ночных и утренних эрекций. В 40-50 лет они могут возникать примерно два-три раза в неделю, а после 60 лет частота снижается до одного-двух раз.

Специалист отмечает, что отсутствие утренней эрекции в течение длительного времени может быть поводом для консультации с врачом. Такое состояние иногда связано со снижением уровня тестостерона, нарушением кровообращения или повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

«Помимо изменений сексуальной функции, на дефицит тестостерона могут указывать снижение мышечной массы, увеличение жировых отложений, ухудшение результатов тренировок, а также изменения эмоционального состояния — повышенная тревожность, снижение настроения и симптомы депрессии», – рассказал врач.

Эксперт по сексуальному здоровью Сара Мулиндва объяснила, что утренняя эрекция чаще всего связана не с сексуальным возбуждением, а с физиологическими процессами, происходящими во время фазы быстрого сна.

В этот период активизируется парасимпатическая нервная система, отвечающая за восстановление организма и ряд автоматических функций, включая половую функцию. Дополнительную роль играет естественное повышение уровня тестостерона в утренние часы.

По словам специалистов, периодическое отсутствие утренней эрекции не обязательно свидетельствует о заболевании. Однако если она перестала возникать совсем или сопровождается другими симптомами, мужчине рекомендуется пройти медицинское обследование.

Ранее ученые назвали методы лечения импотенции без «Виагры».