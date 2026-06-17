Сигналы инопланетян уже давно могли дойти до нас, заявили ученые

Поиск сигналов внеземных цивилизаций может осложняться неожиданным фактором — активностью звезд, вокруг которых вращаются потенциально обитаемые планеты. К такому выводу пришли исследователи из SETI Institute. Их работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal (AstroJournal).

На протяжении десятилетий ученые, занимающиеся поиском внеземного разума, ищут в космосе очень узкие радиосигналы. Считается, что подобные сигналы вряд ли могут возникать естественным путем и потому могут служить признаком деятельности развитой цивилизации. Однако новое исследование показывает, что даже идеально узкий сигнал может потерять свои характерные признаки еще до того, как покинет родную звездную систему.

Ранее специалисты SETI в основном учитывали влияние межзвездного пространства на распространение радиоволн. Авторы новой работы решили изучить процессы, происходящие гораздо ближе к источнику сигнала.

Оказалось, что радиоволны могут искажаться под воздействием плазмы в звездном ветре и во время мощных вспышек, сопровождающихся выбросами корональной массы. Эти процессы способны «размазывать» энергию сигнала по более широкому диапазону частот. В результате характерный узкий пик, который обычно ищут радиотелескопы, становится менее заметным и может оказаться ниже порога обнаружения.

Чтобы оценить масштаб эффекта, ученые использовали данные о радиосигналах космических аппаратов, работающих в Солнечной системе. Эти наблюдения позволили понять, как турбулентная плазма влияет на распространение радиоволн. Затем исследователи перенесли полученные результаты на различные типы звезд и рассчитали, как их активность может изменять потенциальные сигналы внеземных цивилизаций.

Особый интерес вызвали красные карлики — небольшие звезды класса М. Они составляют около 75% всех звезд Млечного Пути и считаются одними из главных целей поиска обитаемых миров. Однако именно такие звезды часто отличаются высокой активностью, что делает искажение сигналов особенно вероятным.

По мнению авторов работы, результаты могут потребовать пересмотра стратегий поиска внеземного разума. Вместо того чтобы сосредотачиваться исключительно на сверхузких сигналах, ученым стоит уделять больше внимания более широким радиосигнатурам, которые могли возникнуть после прохождения через активную звездную среду.

Исследователи подчеркивают, что работа не объясняет отсутствие обнаруженных сигналов от инопланетных цивилизаций, но показывает еще одну возможную причину, по которой они могут оставаться незамеченными. Если выводы подтвердятся, это означает, что некоторые потенциальные техносигнатуры уже могут присутствовать в данных наблюдений, однако современные алгоритмы поиска просто не распознают их как искусственные.

Ранее в Солнечной системе обнаружили следы гигантской планеты.