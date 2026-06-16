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Наука

Назван опасный метод борьбы с потливостью

Врач Чжоу: самостоятельное введение инъекций против потливости грозит комой
Shutterstock

Самостоятельные инъекции атропина для борьбы с повышенным потоотделением могут привести к тяжелому отравлению и коме. Об этом предупредил врач отделения неотложной помощи Второй народной больницы провинции Хунань Чжоу Цибин в комментарии изданию Sohu.

Учреждение выпустило предупреждение с связи с недавним случаем госпитализации мужчины, который попытался самостоятельно избавиться от гипергидроза с помощью препарата, рекламируемого в интернете как «волшебный антиперспирант».

По данным врачей, пациент страдал от сильной потливости и решил воспользоваться советами из интернета. После самостоятельной инъекции атропина у него появились расширение зрачков, спутанность сознания и признаки комы. Мужчину экстренно доставили в больницу и поместили в отделение интенсивной терапии.

Как пояснил Чжоу Цибин, атропин действительно иногда применяется для снижения потоотделения — он подавляет нервную стимуляцию потовых желез, уменьшая их секрецию. Однако этот эффект является побочным, а не основным лечебным действием препарата. По словам специалиста, для подавления потоотделения требуются дозы, которые могут вызывать серьезные осложнения — сухость во рту, нарушения зрения, учащенное сердцебиение и расстройства сознания.

«Особую опасность представляет крайне узкая граница между лечебной и токсической дозой. В клинической практике разовая доза атропина обычно составляет около 0,5 мг и редко превышает 2 мг. Госпитализированный пациент ввел себе раствор в дозировке 25 мг», — отметил медик.

Врач подчеркнул что повышенная потливость может быть связана как с особенностями работы нервной системы, так и с различными заболеваниями, включая сахарный диабет, гипертиреоз и инфекции. Поэтому при гипергидрозе необходимо пройти медицинское обследование.

«Для лечения гипергидроза в современной медицине применяются специальные лекарственные средства, местные препараты и малоинвазивные хирургические методы. Самостоятельное использование рецептурных препаратов, особенно в виде инъекций, специалисты считают крайне опасным», — заключил эксперт.

Ранее медики предупредили, что бессонница и ночная потливость могут быть признаками рака.

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