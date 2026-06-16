Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Наука

Врач назвала главную опасность нестероидных противовоспалительных при мигрени

Врач Шевцова: частый прием НПВС при мигрени может вызвать абузусную головную боль
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

15 доз нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) или восемь доз триптанов – препаратов от мигрени – за три месяца могут вызвать лекарственно-индуцированную головную боль. Об этом «Газете.Ru» рассказала заместитель главного врача Университетской клинической больницы №3 Сеченовского Университета, врач-невролог, цефалголог Ксения Шевцова.

По словам эксперта, НПВС, такие как «Ибупрофен» и «Диклофенак», могут помочь при легких или средних по интенсивности приступах мигрени. При более сильной и устойчивой боли пациенты чаще принимают триптаны. Однако ни первый, ни второй тип обезболивающих нельзя назвать панацеей и принимать бесконтрольно.

«У одного пациента могут быть разные виды приступов. Сегодня он может снять приступ нестероидными противовоспалительными средствами, а через неделю ему уже понадобится более сильное лекарство, например, триптан. Однако и те и другие препараты могут вызвать лекарственно-индуцированную головную боль», – объяснила врач.

Шевцова отметила, что для развития азбусной (лекарственно-индуцированной) головной боли нужно принять 15 доз НПВС в течение трех месяцев, в случае с триптанами нужно всего лишь восемь. Ключевые механизмы такой боли включают развитие толерантности, перевозбуждение болевых рецепторов и сбои в антиноцицептивной (подавляющей боль) системе. Мозг адаптируется к препаратам, усиливая восприятие боли, что провоцирует замкнутый круг.

«Лечение мигрени — это не только купирование приступов, но и их профилактика — лекарственная и нелекарственная. Один из лучших способов снизить количество приступов — изменить образ жизни, например, спать достаточное количество часов, начать заниматься спортом», – заключила специалист.

Подробнее о причинах возникновения мигрени и методах ее лечения в России — в интервью «Газеты.Ru».

Ранее ученые выяснили, что лекарства от мигрени могут снижать риск развития опасного заболевания глаз.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Украина в фокусе Трампа, продление выплаты россиянам и «медленные» путешествия. Что нового к утру 16 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!