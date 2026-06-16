Врач назвала главную опасность нестероидных противовоспалительных при мигрени

15 доз нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) или восемь доз триптанов – препаратов от мигрени – за три месяца могут вызвать лекарственно-индуцированную головную боль. Об этом «Газете.Ru» рассказала заместитель главного врача Университетской клинической больницы №3 Сеченовского Университета, врач-невролог, цефалголог Ксения Шевцова.

По словам эксперта, НПВС, такие как «Ибупрофен» и «Диклофенак», могут помочь при легких или средних по интенсивности приступах мигрени. При более сильной и устойчивой боли пациенты чаще принимают триптаны. Однако ни первый, ни второй тип обезболивающих нельзя назвать панацеей и принимать бесконтрольно.

«У одного пациента могут быть разные виды приступов. Сегодня он может снять приступ нестероидными противовоспалительными средствами, а через неделю ему уже понадобится более сильное лекарство, например, триптан. Однако и те и другие препараты могут вызвать лекарственно-индуцированную головную боль», – объяснила врач.

Шевцова отметила, что для развития азбусной (лекарственно-индуцированной) головной боли нужно принять 15 доз НПВС в течение трех месяцев, в случае с триптанами нужно всего лишь восемь. Ключевые механизмы такой боли включают развитие толерантности, перевозбуждение болевых рецепторов и сбои в антиноцицептивной (подавляющей боль) системе. Мозг адаптируется к препаратам, усиливая восприятие боли, что провоцирует замкнутый круг.

«Лечение мигрени — это не только купирование приступов, но и их профилактика — лекарственная и нелекарственная. Один из лучших способов снизить количество приступов — изменить образ жизни, например, спать достаточное количество часов, начать заниматься спортом», – заключила специалист.

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