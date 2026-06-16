Ученые выяснили неожиданную причину краха китайской династии Мин

Ученые выяснили, что одной из причин падения китайской династии Мин могло стать мощное извержение вулкана Паркер на юге Филиппин в 1640-1641 годах. Катастрофа дестабилизировала продовольственные системы и усилила политические кризисы через цепочку взаимосвязанных климатических и социальных последствий. Исследование опубликовано в журнале Climate of the Past (CP).

Традиционно историки связывают крах династии Мин с чередой слабых правителей, коррупцией, экономическим кризисом, голодом и крестьянскими восстаниями. В 1644 году армия повстанцев под руководством Ли Цзычэн захватила Пекин, а последний император Мин покончил с собой, завершив почти трехвековое правление династии.

Однако новое исследование показывает, что природная катастрофа могла сыграть важную роль в этих событиях. Проанализировав данные о крупных вулканических извержениях и изменениях климата, ученые пришли к выводу, что извержение вулкана Паркер выбросило в атмосферу большое количество сульфатных аэрозолей. Они частично блокировали солнечный свет, вызвали глобальное похолодание и нарушили работу муссонов в Восточной Азии.

В результате в северных районах Китая усилилась продолжительная засуха, начались неурожаи и обострилась нехватка продовольствия. По мнению исследователей, ухудшение климатических условий привело к голоду, росту социальных волнений и ослаблению государственных финансов.

Эти проблемы наложились на уже существовавшие трудности империи: дефицит серебра, военное давление с северо-востока и масштабные крестьянские восстания. В совокупности они могли ускорить распад государства и сделать падение династии практически неизбежным.

Авторы работы отмечают, что их выводы согласуются с результатами предыдущих исследований, связывающих крупные вулканические извержения с несколькими случаями краха китайских династий за последние две тысячи лет.

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