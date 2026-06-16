Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Наука

В России создали зубную пасту для людей с сахарным диабетом

В ПГУ создали создали зубную пасту против воспалений полости рта при диабете
Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Ученые Пензенского государственного университета создали зубную пасту для людей с сахарным диабетом на основе экстракта терминалии (дерева) и гомогената трутневого расплода (трутневое молочко). Комплекс снижает воспаление и способствует восстановлению тканей полости рта без использования синтетических антисептиков. О разработке «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе ПГУ.

Люди с сахарным диабетом значительно чаще сталкиваются с заболеваниями полости рта — гингивитом, стоматитом, грибковыми инфекциями и воспалением десен. Причиной становятся ослабленный иммунитет, нарушение кровообращения и повышенный уровень глюкозы в слюне. При этом заживление тканей у таких пациентов происходит медленнее.

Как отмечают разработчики, большинство специализированных зубных паст содержат синтетические антибактериальные компоненты, например хлоргексидин.

«Средства с хлоргексидином нельзя использовать на постоянной основе, так как может возникнуть резистентность бактерий полости рта. Такие средства также могут вызывать потемнение эмали», — рассказал один из разработчиков пасты, старший преподаватель кафедры «Общая и клиническая фармакология» ПГУ Александр Митишев.

Новый гель, разработанный в ПГУ, не содержит сахаров и активных синтетических антисептиков. Его основу составляют экстракт терминалии, богатый полифенолами, флавоноидами и фенольными кислотами, а также гомогенат трутневого расплода, содержащий вещества, стимулирующие регенерацию тканей.

Для получения экстракта ученые разработали специальную технологию. Исследования показали, что максимальный выход биологически активных веществ достигается при измельчении сырья до 1 мм и экстракции в 40-процентном этиловом спирте в течение одного часа.

Первый прототип пасты создан совместно с фармацевтической компанией «Парафарм». В ближайшее время разработчики планируют провести фармакологические и доклинические исследования, после чего рассчитывают вывести продукт на рынок.

Ранее ученые назвали диету, которая может защитить десны от воспаления.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Украина в фокусе Трампа, продление выплаты россиянам и «медленные» путешествия. Что нового к утру 16 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!