Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Наука

Охлаждающие компоненты электронных сигарет оказались опасны для сердца

Circulation: охлаждающие компоненты электронных сигарет могут вызывать аритмию
Александр Вильф/РИА «Новости»

Синтетические охлаждающие вещества, которые добавляют в электронные сигареты для создания ощущения прохлады при затяжке, могут повышать риск нарушений сердечного ритма. К такому выводу пришли исследователи из Медицинской школы Университета Луисвилла. Результаты работы опубликованы в журнале Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology.

Ученые изучили воздействие популярных охлаждающих компонентов WS-3 и WS-23 на сердечно-сосудистую систему. В ходе экспериментов лабораторные мыши вдыхали аэрозоли электронных сигарет с никотином и охлаждающими веществами, а также без них. Кроме того, исследователи анализировали влияние этих соединений на выращенные в лаборатории клетки человеческого сердца.

Оказалось, что все протестированные охлаждающие компоненты изменяли вариабельность сердечного ритма — показатель, связанный с работой вегетативной нервной системы и риском сердечно-сосудистых заболеваний. Наиболее выраженный эффект был обнаружен у вещества WS-23.

Его добавление к составу электронных сигарет увеличивало количество преждевременных сердечных сокращений у мышей примерно в три раза по сравнению с воздействием никотина без охлаждающих добавок.

Также исследователи зафиксировали учащение сердцебиения и изменения электрической активности сердца, которые могут способствовать развитию аритмий. По словам авторов работы, такие нарушения потенциально повышают риск опасных расстройств сердечного ритма и даже внезапной остановки сердца.

Эксперименты на клетках человеческого сердца показали, что в условиях гормонального стресса охлаждающие вещества также влияли на электрическую активность сердечной ткани.

Авторы подчеркивают, что синтетические охлаждающие добавки широко используются в современных вейпах, поскольку смягчают вкус и делают процесс курения более комфортным. Ученые считают, что их безопасность требует дополнительного изучения, а действующие нормы регулирования электронных сигарет могут нуждаться в пересмотре.

Ранее судмедэксперт развеял миф о том, что вейпы вреднее сигарет.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Больше детей — ниже ставка? Какой станет семейная ипотека с 1 июля 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!