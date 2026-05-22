Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

Судмедэксперт развеял миф о том, что вейпы вреднее сигарет

Судмедэксперт Решетун: данные о сравнении вреда от вейпов и сигарет недостоверны
Mor Aima/Shutterstock/FOTODOM

Данные о сравнении вредности различных методов употребления никотина, в том числе вейпов и сигарет, недостоверны, и на них нельзя ориентироваться при оценке рисков развития рака и других патологий у конкретного человека, – рассказал «Газете.Ru» судебно-медицинский эксперт, специалист по учебно-методической работе Пироговского университета Алексей Решетун.

«Если мы возьмем статистику, которую любят тоже приводить различные спорщики, какой табачный продукт более вреден по статистике, а какой менее, то на них ориентироваться нельзя. Я отношусь к этому очень скептически. Во-первых, чтобы придать объективности таким исследованиям, нужно обследовать огромное количество людей. Во-вторых, у каждого человека свой собственный организм, свой собственный метаболизм, своя собственная наследственность, своя собственная реакция и устойчивость к определенным вредным химическим веществам. И мы никогда не знаем на 100%, каким образом отреагирует тот или иной конкретный организм на конкретный табачный продукт», — объяснил Решетун.

По его словам, для организма нет никакой разницы, что человек курит. Основой и смыслом любой табачной продукции является никотин. Именно он вызывает основное количество негативных последствий, а также ту самую психическую и физическую зависимость.

«Если мы возьмем человека, который употребляет какое-то вещество, которое по статистике вызывает те же самые онкологические заболевания, допустим на 2% меньше, чем остальные, это абсолютно ни в коем случае не гарантирует того, что этот человек имеет на 2% меньше вероятность заболеть раком. Потому что у него свой индивидуальный организм и, возможно, он в первую очередь получит это онкологическое заболевание. Мы никогда не знаем об этом заранее. Все эти продукты, которые в основе своей содержат табак и, соответственно, никотин, либо в натуральном виде, либо в химическом виде, все они абсолютно точно вредят организму. Причем вредят комплексно, генерализованно и воздействуют на множество систем организма», — заметил Решетун.

Ранее врач развеяла миф о безопасности курения «не взатяг», отметив повышение риска рака рта в 13 раз.

 
Теперь вы знаете
Научные открытия мая 2026. От невозможного на Земле кристалла до массовых могил неизвестной цивилизации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!