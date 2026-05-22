Судмедэксперт развеял миф о том, что вейпы вреднее сигарет

Данные о сравнении вредности различных методов употребления никотина, в том числе вейпов и сигарет, недостоверны, и на них нельзя ориентироваться при оценке рисков развития рака и других патологий у конкретного человека, – рассказал «Газете.Ru» судебно-медицинский эксперт, специалист по учебно-методической работе Пироговского университета Алексей Решетун.

«Если мы возьмем статистику, которую любят тоже приводить различные спорщики, какой табачный продукт более вреден по статистике, а какой менее, то на них ориентироваться нельзя. Я отношусь к этому очень скептически. Во-первых, чтобы придать объективности таким исследованиям, нужно обследовать огромное количество людей. Во-вторых, у каждого человека свой собственный организм, свой собственный метаболизм, своя собственная наследственность, своя собственная реакция и устойчивость к определенным вредным химическим веществам. И мы никогда не знаем на 100%, каким образом отреагирует тот или иной конкретный организм на конкретный табачный продукт», — объяснил Решетун.

По его словам, для организма нет никакой разницы, что человек курит. Основой и смыслом любой табачной продукции является никотин. Именно он вызывает основное количество негативных последствий, а также ту самую психическую и физическую зависимость.

«Если мы возьмем человека, который употребляет какое-то вещество, которое по статистике вызывает те же самые онкологические заболевания, допустим на 2% меньше, чем остальные, это абсолютно ни в коем случае не гарантирует того, что этот человек имеет на 2% меньше вероятность заболеть раком. Потому что у него свой индивидуальный организм и, возможно, он в первую очередь получит это онкологическое заболевание. Мы никогда не знаем об этом заранее. Все эти продукты, которые в основе своей содержат табак и, соответственно, никотин, либо в натуральном виде, либо в химическом виде, все они абсолютно точно вредят организму. Причем вредят комплексно, генерализованно и воздействуют на множество систем организма», — заметил Решетун.

Ранее врач развеяла миф о безопасности курения «не взатяг», отметив повышение риска рака рта в 13 раз.