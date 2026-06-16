Названа лучшая диета для защиты от болезни Альцгеймера

Кетогенная диета может не только помогать снижать вес, но и замедлять развитие нейродегенеративных заболеваний. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные научных работ за последние 15 лет. Результаты обзора опубликованы в журнале Translational Neurodegeneration (TN).

Ученые изучили влияние кетогенной диеты на течение болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, рассеянного склероза, болезни Гентингтона и бокового амиотрофического склероза (БАС). Несмотря на различия в симптомах, все эти заболевания связаны с постепенной гибелью нервных клеток и нарушением работы мозга.

В норме клетки получают большую часть энергии из глюкозы. Однако при многих нейродегенеративных заболеваниях способность мозга использовать сахар снижается. Кетодиета предполагает резкое ограничение углеводов и повышенное потребление жиров. В результате организм начинает получать энергию преимущественно из жиров, а печень вырабатывает кетоновые тела — молекулы, которые могут служить альтернативным топливом для нейронов.

По мнению авторов обзора, польза кетодиеты не ограничивается энергетической поддержкой мозга. Исследования показывают, что кетоновые тела способны снижать окислительный стресс и хроническое воспаление — два процесса, которые играют важную роль в гибели нервных клеток. Кроме того, диета может стимулировать аутофагию — естественный механизм очистки клеток от поврежденных структур и токсичных белков.

В клинических исследованиях у пациентов с болезнью Альцгеймера наблюдались улучшения памяти, способности выполнять повседневные задачи и общего качества жизни. Люди с болезнью Паркинсона сообщали о повышении уровня энергии, уменьшении усталости и улучшении двигательных функций. Положительные эффекты также были зафиксированы при некоторых других заболеваниях нервной системы.

Ученые считают, что кетогенная диета остается одним из наиболее перспективных немедикаментозных подходов к борьбе с нейродегенеративными заболеваниями, однако ее эффективность и безопасность еще предстоит подтвердить в крупных клинических испытаниях.

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