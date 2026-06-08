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Наука

Назван тип ожирения, наиболее опасный для мозга

NMH: висцеральный жир наиболее опасен для мозга

Не только количество жира в организме, но и место его накопления влияет на состояние мозга и когнитивные способности человека. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие данные более 18 тысяч взрослых участников британского биобанка. Исследование опубликовано в журнале Nature Mental Health (NMH).

Обычно для оценки ожирения используют индекс массы тела (ИМТ), однако этот показатель не отражает распределение жировой ткани. Между тем жир в разных частях тела может по-разному влиять на здоровье. Группа ученых под руководством Аньци Цю из Гонконгского политехнического университета решила выяснить, как жировые отложения в различных областях тела связаны со структурой и функцией мозга.

В исследование вошли более 18 тысяч человек со средним возрастом около 62 лет. С помощью двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии ученые измерили количество жира в руках, ногах, туловище и вокруг внутренних органов брюшной полости — так называемого висцерального жира. Затем участники прошли несколько видов магнитно-резонансной томографии мозга и серию когнитивных тестов, оценивающих память, скорость обработки информации, способность к рассуждению и исполнительные функции.

Анализ показал, что разные типы жировых отложений связаны с различными изменениями мозга. Наиболее неблагоприятным оказался висцеральный жир. Именно он сильнее всего коррелировал с ухудшением состояния белого вещества мозга — сети нервных волокон, обеспечивающих передачу сигналов между различными отделами нервной системы. У людей с большим количеством висцерального жира ученые обнаружили признаки снижения плотности нервных волокон, накопления жидкости в тканях мозга и нарушения их организации.

Исследователи также рассчитали так называемый «возраст мозга» — показатель, отражающий степень старения нейронных сетей. Оказалось, что именно ускоренное старение мозга служит основным механизмом, через который избыток жира ухудшает когнитивные способности. Во всех проведенных тестах наиболее выраженное негативное влияние на мышление и память вновь демонстрировал висцеральный жир.

Ученые считают, что полученные данные показывают: для оценки рисков возрастного ухудшения работы мозга важно учитывать не только общий вес человека, но и то, где именно в организме накапливается жировая ткань.

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