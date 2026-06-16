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Врач рассказал, чем опасно попадание ржавой воды на кожу и в рот

Инфекционист Неронов: ржавая вода повышает риск экземы и инфекций полости рта
George Trumpeter/Shutterstock/FOTODOM

Мытье тела в ржавой воде может привести к обострению дерматита и экземы. При чистке зубов такая вода увеличивает риск повреждения эмали и создает условия для проникновения бактериальных биопленок из старых труб в ротовую полость. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор медицинский наук Владимир Неронов, врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).

Врач объяснил, что коричневый оттенок воды – это взвесь оксидов и гидроксидов железа, образующихся при коррозии металлических труб. Превышение концентрации общего железа меняет органолептические свойства воды, но не всегда означает прямую токсическую угрозу.

«Железо в форме нерастворимых частиц практически не проникает через интактный эпидермис, поэтому системной интоксикации при однократном контакте не возникнет. Однако есть нюансы: взвесь ржавчины нарушает липидную мантию кожи, усиливает трансэпидермальную потерю влаги, что провоцирует сухость, шелушение, зуд», – предупреждает эксперт.

По словам Неронова, ржавая вода особенно опасна для людей с атопическим дерматитом и экземой. Аэрозоль душа с частицами ржавчины также может раздражать конъюнктиву (покраснение, жжение) и верхние дыхательные пути, особенно при астме или хроническом риносинусите.

Специалист также советует не использовать воду с ржавчиной для чистки зубов – частицы коррозии механически раздражают десны, могут оставлять микроцарапины на эмали.

«Если в ротовой полости есть ранки, стоматит или пародонтит, взвесь железа создает благоприятную среду для условно-патогенной флоры. Прямого инфекционного риска от самого железа нет, но биопленки, которые могут формироваться на частицах в старых трубах – потенциальный источник микроорганизмов», – рассказал врач в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее в водопроводной воде обнаружили опасные для мозга соединения.

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