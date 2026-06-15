В России создали первое в мире устройство для бурения нефтяных скважин без остановок

Ученые Пермского Политеха разработали и запатентовали первое в мире устройство активной стабилизации, которое позволяет получать точные данные о положении буровой колонны без остановки бурения. По расчетам разработчиков, технология способна сократить время строительства наклонных нефтяных скважин примерно на 15% и сэкономить десятки миллионов рублей на одном объекте. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

При бурении современных нефтяных скважин навигационные приборы работают в крайне сложных условиях. Бурильная колонна вращается со скоростью до 250 оборотов в минуту и постоянно подвергается вибрациям и ударам от долота, разрушающего породу. В результате даже высокоточные гироскопы начинают выдавать искаженные данные.

Разработанное в ПНИПУ устройство использует принцип активной компенсации вращения. Внутри бурильной трубы размещена платформа с гироскопами и акселерометрами, закрепленная на электродвигателе. Когда датчики фиксируют вращение колонны, двигатель автоматически начинает вращать платформу в противоположном направлении с той же скоростью.

«Как только приборы регистрируют, что колонна начала вращаться, двигатель тут же начинает крутить платформу в обратную сторону. В итоге она остается неподвижной, пока выполняется вращение бурильной колонны», — пояснил ассистент кафедры «Нефтегазовые технологии» ПНИПУ Виталий Прохоров.

Дополнительную защиту от вибраций обеспечивают два демпфера, которые гасят как продольные удары, так и боковую тряску. Кроме того, система использует волоконно-оптические датчики, не содержащие трущихся механических деталей и потому более устойчивые к тяжелым условиям эксплуатации.

По словам разработчиков, новая технология позволит получать точные данные о траектории скважины в режиме реального времени без остановки работ. Если строительство наклонной скважины обычно занимает около месяца, то использование устройства может сократить этот срок на четыре-пять дней.

Ученые считают, что разработка найдет применение как на сухопутных месторождениях, так и на морском шельфе. Помимо экономического эффекта, она позволит снизить вероятность аварий и повысить уровень автоматизации буровых работ.

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