Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

Ученые из России и Китая научили нейросеть распознавать эмоции в речи так же, как это делают люди

В ЛЭТИ создали самую точную нейросеть для распознавания эмоций по голосу
Summit Art Creations/Shutterstock/FOTODOM

Ученые кафедры систем автоматизированного проектирования (САПР) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» совместно с коллегами из Цзянсийского аграрного университета (г. Наньчан, Китай) разработали систему для анализа речевых эмоций в сложных акустических условиях. Модель продемонстрировала точность распознавания на уровне 86,17%, что на 2,5% выше, чем у ведущего на сегодня метода SeeNet. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ЛЭТИ.

Распознавание эмоций в речи важно для интеллектуальных систем, так как позволяет понимать эмоциональное состояние пользователей и предоставлять персонализированные услуги. Эта технология применяется в дистанционном обучении, поддержке психического здоровья и службах поддержки клиентов. Однако в реальных условиях акустический шум снижает точность распознавания эмоций. Несмотря на прогресс в методах шумоподавления на основе нейросетей, задача сохранения эмоциональной информации в присутствии шума остается нерешенной и требует новых подходов.

«Мы вдохновлялись способностями человеческого мозга: слуховая система человека обладает значительной шумоустойчивостью и высокоэффективным механизмом декодирования эмоций, которые мозг надежно различает даже в сложной шумовой обстановке. На основе принципов биологических систем построена и наша нейросетевая модель SONANCE, которая системно моделирует четыре ключевых этапа обработки информации в слуховых центрах мозга и формирует сквозную биомиметическую архитектуру «шумоподавление – слияние – классификация», нацеленную на принципиальное повышение качества анализа речевых эмоций в сложной акустической среде», — рассказал доцент кафедры САПР СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Сергей Кузьмин.

Ученые разработали модель, которая имитирует работу мозга в обработке звука. Эта система способна иерархически анализировать звуковую информацию, отделяя полезный сигнал от шума и сохраняя эмоциональную окраску речи.

В процессе создания нейросетевой модели биологические механизмы были преобразованы в три вычислительных модуля. Первый модуль отвечает за прием сигнала и шумоподавление, обеспечивая баланс между устранением помех и сохранением эмоциональных характеристик. Второй модуль анализирует семантическую информацию на уровне высказываний, а третий помогает различать схожие эмоциональные состояния.

Система SONANCE способна распознавать восемь основных эмоций в речи: отвращение, радость, страх, удивление, спокойствие, грусть, гнев и нейтральное состояние.

«В будущем мы планируем развернуть нейросетевую модель SONANCE в реальных приложениях – интеллектуальных кабинах транспортных средств, онлайн-образовании, мониторинге психического здоровья, интеллектуальных службах поддержки клиентов и других сферах, — собирать в реальных условиях разнообразные данные, непрерывно верифицировать и повышать способность модели к генерализации, с тем чтобы данная биомиметическая технология действительно вышла на практический уровень и служила более широкому кругу приложений взаимодействия человека с машиной», — рассказал доцент, и.о. декана факультета программного обеспечения (факультета сельскохозяйственного искусственного интеллекта) Цзянсийского аграрного университета, выпускник ЛЭТИ И Вэньлун.

Ранее ученые выяснили, что инфаркт может вызвать воспаление мозга и повысить риск психических нарушений.

 
Теперь вы знаете
Атака на Севастополь, льготная ипотека для ученых и оповещения на курортах. Что нового к утру 27 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!