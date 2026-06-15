Россиянам назвали самое необычное место, где возникает ветер

Ко Всемирному дню ветра ученые Пермского Политеха рассказали о необычных свойствах воздушных потоков на Земле и в космосе. Ветер помогает поддерживать существование лесов Амазонии, формирует гигантские «реки» в атмосфере и даже возникает в окрестностях черных дыр. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

В основе любого ветра лежит разница температур. Солнце нагревает поверхность Земли неравномерно: теплый воздух поднимается вверх, создавая область низкого давления, а более холодный устремляется на его место. Так возникают воздушные потоки.

По словам профессора кафедры «Общая физика» ПНИПУ, доктора физико-математических наук Виктора Криштопа, привычный шум ветра создается не самим движением воздуха, а его взаимодействием с деревьями, проводами и зданиями. При этом во время сильного шторма ветер может казаться тише, поскольку большая часть звуковой энергии переходит в диапазон очень низких частот, которые человек почти не слышит.

Одним из самых необычных эффектов ветра ученые называют перенос песка из Сахары через Атлантический океан. Ежегодно около 22 тысяч тонн минеральной пыли, богатой фосфором, достигают Южной Америки и служат естественным удобрением для тропических лесов Амазонии. Частицы поднимаются на высоту нескольких километров и переносятся пассатами на расстояние более пяти тысяч километров.

Еще одно удивительное явление — атмосферные реки. Это узкие потоки влажного воздуха, которые переносят огромные объемы водяного пара из тропиков к полюсам. По объему переносимой влаги одна такая «река» может превосходить Миссисипи в 25 раз. Именно атмосферные реки обеспечивают значительную часть осадков в некоторых регионах Европы, Южной Америки и Новой Зеландии.

Ветер существует не только на Земле. Эксперт ПНИПУ в области астрономии Евгений Бурмистров рассказал, что вокруг черных дыр формируются аккреционные ветры. Газ, который падает на черную дыру, разогревается до миллионов градусов и частично выбрасывается обратно в космос мощными потоками. Несмотря на огромное притяжение, часть вещества все же «выдувается» наружу.

Самые быстрые ветры в Солнечной системе дуют на Нептуне. Их скорость достигает примерно 2000 километров в час. Парадоксально, но самая удаленная от Солнца планета обладает столь бурной атмосферой благодаря быстрому вращению и внутреннему источнику тепла, который создает сильные перепады давления.

На Земле рекордные скорости ветра чаще всего наблюдаются не у поверхности, а в струйных течениях на высоте около 10 километров. Над Северной Атлантикой они могут достигать 350–400 километров в час. А одним из самых мощных природных явлений остаются тропические ураганы: один такой вихрь способен выделять около 600 тераватт тепловой энергии — в сотни раз больше суммарной мощности всех электростанций мира.

По словам ученых, изучение ветра помогает лучше понимать климатические процессы не только на Земле, но и во всей Солнечной системе.

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