Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Наука

В России разработали сервис для безопасного использования ИИ

НИУ ВШЭ: создана система обезличивания данных для безопасного обучения ИИ
Summit Art Creations/Shutterstock/FOTODOM

Специалисты Института искусственного интеллекта и цифровых наук факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ разработали сервис обезличивания табличных данных, который позволяет использовать корпоративные данные для аналитики и искусственного интеллекта без раскрытия персональной информации. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Одной из главных проблем внедрения ИИ в организациях остается необходимость работать с реальными данными. Они нужны для обучения, тестирования и контроля качества моделей, однако зачастую содержат персональные сведения о сотрудниках, клиентах, пациентах или пользователях. Использование таких данных связано с рисками нарушения конфиденциальности и требованиями законодательства.

Разработанный в НИУ ВШЭ сервис предназначен для автоматической обработки структурированных наборов данных, представленных в виде таблиц. Система выявляет персональные данные, применяет к ним заранее заданные правила обезличивания и формирует специальные отчеты и технические артефакты, необходимые для контроля качества обработки и последующего аудита.

Особенностью решения стала воспроизводимость результатов. Для одинаковых входных данных сервис всегда формирует одинаковый результат обезличивания. Это позволяет исследователям и разработчикам повторять эксперименты, сравнивать результаты работы моделей и проводить проверки без необходимости обращаться к исходным персональным данным.

По словам разработчиков, такой подход сохраняет структуру и аналитическую ценность данных, благодаря чему их можно использовать для обучения и тестирования ИИ-систем.

Архитектура сервиса предусматривает раздельное хранение исходной информации и результатов обработки, управление правилами замены данных, контроль доступа пользователей и проверку целостности данных. Также ведется специальный реестр замен, позволяющий отслеживать процесс обезличивания.

Разработчики отмечают, что технология может быть адаптирована для использования в организациях, работающих с чувствительными данными. В их числе образовательные учреждения, медицинские организации, промышленные предприятия, финансовые компании и государственные структуры.

«Для ИИ-проектов недостаточно просто иметь доступ к данным. Необходимо уметь безопасно готовить данные так, чтобы они сохраняли аналитическую ценность, но не раскрывали персональные сведения. Наш сервис решает именно эту инженерную задачу: он встраивает обезличивание в управляемый процесс подготовки данных для ИИ», — рассказал руководитель команды проекта, начальник отдела прикладных технологических решений Института искусственного интеллекта и цифровых наук ФКН НИУ ВШЭ Салех Хади.

Ранее ученые выявили главную слабость искусственного интеллекта.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Они создали монстра»: как ЦРУ переделало кошку в шпиона против СССР
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!