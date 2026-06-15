Глобальное потепление может превратить Приморье в аналог египетских курортов

Владивосток и Приморский край в перспективе ближайших 15–20 лет могут стать одним из главных туристических направлений России. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным издания, такой сценарий связан с изменением климата. За последние 60 лет средняя температура в регионе выросла примерно на 1,5 °C, что специалисты считают значительным показателем. Одновременно повышается температура воды в местных бухтах.

Уже сейчас в августе и сентябре вода у побережья Приморья прогревается до 23–25°C. Эти показатели сопоставимы с температурой воды на популярных курортах Анапы и Сочи. В ближайшие годы температура может увеличиться еще сильнее.

Кроме того, аномально теплую воду в заливе Петра Великого специалисты фиксируют уже в начале октября. На этом фоне ученые Института Мирового океана ДВФУ считают, что через 15–20 лет Владивосток и Приморье могут превратиться в курортный регион, сравнимый с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом.

По мнению океанологов, дополнительной особенностью региона может стать более частое появление акул в акваториях приморских городов и бухт.

Вместе с тем специалисты предупредили, что климатические изменения несут и серьезные риски. По их оценкам, в ближайшие 50 лет возрастет вероятность более мощных тайфунов, наводнений и существенного повышения уровня моря.

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