Названы болезни, от которых может страдать Дональд Трамп

Судя по образу жизни Дональда Трампа, он может страдать от пяти болезней: метаболического синдрома, хронической болезни почек, хронического гиперкортицизма (истощение надпочечников), синдрома ночного апноэ и сердечно-сосудистых заболеваний, рассказала «Газете.Ru» врач-кардиолог, липидолог, специалист по интегративной медицине флагманского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте Татьяна Маклакова.

«С позиции интегративной медицины, здоровье — это не отсутствие жалоб, а резервные возможности организма. У Дональда Трампа, если описанный образ жизни президента США правдив, я бы диагностировала: метаболический синдром (ожирение, дислипидемия, инсулинорезистентность), хроническую болезнь почек (риск из-за фосфатов и диуретического эффекта кофеина), хронический гиперкортицизм (истощение надпочечников на начальных стадиях маскируется под гиперактивность), синдром ночного апноэ и высочайший сердечно-сосудистый риск (по шкале SCORE — 4–5 степень)», — говорит Маклакова.

Сам Трамп не считает свой возраст помехой и утверждает, что успешно проходит когнитивные тесты и находится в отличной физической форме. По словам доктора, такая активность Трампа может быть наследственной или следствием адреналиновой зависимости и нейроэндокринной гиперстимуляции.

«Высокий кортизол и кофеин (Трамп выпивает по 12 банок «Кока-Колы» в день) создают иллюзию бодрости, работая как хлыст для надпочечников. Однако рано или поздно наступает истощение. Плюс, люди с таким типом личности часто обладают гипертимным темпераментом (высокая базальная активация дофамина). Но платой за это будут инсульты, деменция или тяжелая сердечная недостаточность. Почему он держится? Возможно, действительно хорошая генетика (долгожительство родителей, отсутствие врожденных пороков) и мощная поддерживающая терапия — регулярные капельницы с антиоксидантами, препараты для давления и статины, которые скрывают внешние проявления, но не лечат причину. Без кардинальной смены образа жизни такой сценарий ведет к сосудистой катастрофе в ближайшие 5-10 лет», — заключила Маклакова.

Образ жизни Трампа (даже если это художественное преувеличение), по словам Маклаковой, является классическим примером «идеального шторма» для развития сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний.

Ранее была названа проблема с сердцем, которую можно выявить при проверке пульса.