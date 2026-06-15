Касперский описал сценарий, в котором антивирусы будут не нужны

В будущем антивирусы Kaspersky будут абсолютно не нужны, если удастся создать квантовые системы или ОС с математически доказанной неуязвимостью, где сама структура кода исключает возможность несанкционированного изменения, рассказал «Газете.Ru» основатель и глава «Лаборатории Касперского», главный эксперт России в области кибербезопасности Евгений Касперский.

«Мы проводили самые разные исследования и пытались найти ответ на вопрос: как создать кибериммунную, то есть устойчивую к кибератакам систему не за счет защитных надстроек, а благодаря исходной архитектуре. В результате мы пришли к особому подходу, в котором проработанные и проверенные принципы построения безопасных систем, в том числе принципы конструктивной безопасности, сочетаются с нашими собственными разработками. Сегодня такие решения уже применяются в отраслях с повышенными требованиями к безопасности», — рассказал Касперский.

Сейчас, по его словам, идет период ИИ-атак нового поколения: появление автономного вредоносного ПО, которое модифицирует свой код в реальном времени при каждой операции, делая невозможным его обнаружение по сигнатурам или поведенческому анализу.

«Хакеры уже используют ИИ-чницу (так Евгений Касперский называет ИИ) для того, чтобы делать новый код, и для того, чтобы управлять всяким своим зловредством. И мы уже научились своей ИИ-чницей распознавать это. И что в результате? Антивирусы не исчезли, они просто стали более умными. И если посмотреть на историю, антивирус начала 2000-х годов отличается от нынешнего как велосипед от самолета. С тех пор они превратились в комплексные многоуровневые системы, которые защищают нас от самых разных векторов атак. И продолжат защищать», — заметил Касперский.

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