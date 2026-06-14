Названы главные препятствия для инноваций в российских регионах

Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) представила результаты ежегодного исследования «Региональная шкала развития инноваций — 2025», посвященного оценке условий для технологического развития субъектов РФ и эффективности внедрения инноваций в экономику. Если в предыдущие годы основной задачей было создание инфраструктуры поддержки — технопарков, индустриальных парков, кластеров и особых экономических зон, — то теперь на первый план выходит вопрос эффективности их работы. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе организации.

Сегодня в стране насчитывается более 3,7 тыс. объектов инновационной инфраструктуры 23 различных типов. Однако наличие таких площадок само по себе не гарантирует появления новых технологий и их внедрения в производство.

«Россия постепенно укрепляет технологический фундамент. Темпы роста выпуска инновационной продукции за год сейчас находятся на уровне 18%. Доля организаций и компаний по направлению технологических инноваций достигает 24,5%. Также более чем в два раза — с 7,5% до 18,1% — выросла доля малых предприятий, осуществлявших технологические инновации», — отметил директор АИРР Александр Смекалин. При этом он подчеркнул, что между научными разработками, их коммерциализацией и реальным влиянием на развитие территорий по-прежнему сохраняется заметный разрыв.

Аналитики отметили, что инновационный цикл во многих регионах остается несбалансированным. В одних субъектах создана развитая инфраструктура, но она не приводит к заметной коммерциализации разработок. В других значительные расходы на научные исследования не сопровождаются сопоставимым экономическим эффектом.

По оценке АИРР, нехватка инженерных и технологических специалистов становится одним из главных ограничений для инновационного бизнеса и уже начинает сдерживать развитие компаний сильнее, чем недостаток финансирования или инфраструктуры. Следующий этап технологического развития России будет связан прежде всего с повышением эффективности уже существующих мер поддержки, развитием межрегионального сотрудничества и ускорением передачи технологий из научной сферы в реальный сектор экономики.

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