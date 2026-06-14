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Наука

Китайский ученый предложил неожиданную теорию появления жизни на Земле

Research: минеральные наночастицы могли стать первыми «ферментами» жизни
Simone Brandt/imageBROKER.com/Global Look Press

Китайский ученый предложил новую гипотезу происхождения жизни на Земле, согласно которой ключевую роль в превращении неживой материи в первые биологические молекулы могли сыграть минеральные наночастицы с ферментоподобными свойствами. Работа опубликована в журнале Research.

Вопрос о том, как на Земле появилась жизнь, остается одной из главных нерешенных научных загадок. Существует множество гипотез, однако ни одна из них пока не смогла полностью объяснить путь от простых химических соединений к живым организмам.

Профессор Шэньчжэньского университета Юндун Цзинь предложил новый подход, получивший название «гипотеза нанозимов». Нанозимами называют наночастицы, способные выполнять функции, похожие на работу ферментов — биологических катализаторов, ускоряющих химические реакции.

Согласно новой модели, на ранней Земле существовали природные минеральные нанозимы, состоящие из металлов, оксидов металлов и сульфидов. Они могли использовать энергию солнечного света, тепла и электрических разрядов для превращения простых газов первичной атмосферы в более сложные органические соединения.

Автор предполагает, что этот процесс напоминал своеобразный вариант «неорганического фотосинтеза». Минеральные наночастицы не только ускоряли химические реакции, но и защищали образующиеся молекулы от ультрафиолетового излучения, концентрировали реагенты на своей поверхности и участвовали в отборе наиболее устойчивых химических структур.

По мнению исследователя, именно такие процессы могли постепенно привести к появлению первых молекул, способных хранить и воспроизводить информацию — одного из важнейших признаков жизни.

Юндун Цзинь подчеркнул, что его работа не отменяет существующие теории происхождения жизни, а предлагает объединяющую концепцию, которая может помочь связать отдельные этапы химической эволюции в единую картину. Однако пока гипотеза остается теоретической и требует экспериментальной проверки.

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