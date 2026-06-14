Врачи объяснили, когда звон в ушах приводит к необратимым последствиям для здоровья

Специалисты Пенсильванского государственного университета объяснили, почему постоянный звон, жужжание или шипение в ушах — тиннитус — нередко оказывается одним из первых симптомов потери слуха. Игнорирование этого сигнала может обернуться серьёзным ухудшением качества жизни. Об этом сообщает портал Penn State Health.

По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, около 13% взрослых испытывают трудности со слухом. После 65 лет — уже 27%. Тиннитусом страдают около 10% взрослых.

Механизм возникновения тиннитуса связан с повреждением волосковых клеток улитки внутреннего уха. Они преобразуют звуковые волны в нервные сигналы — когда клетки выходят из строя, мозг «заполняет» тишину фантомными звуками.

Аудиолог Джеки Прайс предупреждает: риск повреждения слуха возникает при уровнях выше 85 децибел — на концертах, стройках, при работе с газонокосилкой. Особенно опасно сочетание шума инструмента с громкой музыкой в наушниках.

Полного лечения тиннитуса пока не существует, но тиннитус-ретренинг-терапия — сочетание консультирования и звуковой терапии — помогает снизить его влияние на жизнь. Даже без явных жалоб на слух врачи рекомендуют пройти проверку: она способна выявить ранние изменения и помочь сохранить слух на годы вперед.

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