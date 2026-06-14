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Наука

«Разумная» слизь оказалась способной принимать решения без мозга и нейронов

PRX Life: движением слизевика управляет физика жидкости, а не интеллект
(Audrey Dussutour/CNRS

Немецкие и американские физики установили механизм «принятия решений» у одноклеточного слизевика Physarum polycephalum — организма, который умеет решать лабиринты и находить кратчайшие маршруты, не имея ни мозга, ни нервной системы. Работа опубликована в журнале PRX Life.

Ученые Мюнхенского технического университета помещали голодных слизевиков в ловушки из синего света — цвета, который организм активно избегает. Затем наблюдали, как те ищут выход. Оказалось, что слизевики всегда вырывались именно вдоль наибольшей оси ловушки — самого длинного геометрического измерения фигуры, даже если это был не кратчайший путь наружу.

Оказалось, организм передвигается за счет перистальтических волн, которые прокачивают внутреннюю жидкость. Чем длиннее ось, тем большее давление способна накопить такая волна. В итоге масса слизевика «выстреливает» туда, где гидравлическое давление максимально.

«Physarum polycephalum в конечном счете выбирает режим сокращений, наиболее эффективный для перемещения, что совпадает с побегом. То, что выглядит как взвешенное «решение», оказывается механическим следствием гидродинамики», — объяснили авторы.

Результаты открывают новый взгляд на то, как децентрализованные системы без нейронов адаптируются к окружающей среде.

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