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Наука

Найден сверхгигантский микроб, способный поедать своих сородичей

PNAS: сверхгигантский микроб E gigatrox может охотиться на своих сородичей
Billion Photos/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Политехнического института Ренсселера (RPI) впервые обнаружили одноклеточный организм, способный радикально менять свою форму и поведение, превращаясь в так называемого «сверхгиганта-каннибала». Об открытии сообщается в журнале PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Новый вид простейших, получивший название Euplotes gigatrox, был найден в системе фильтрации морской воды на карибском острове Кюрасао. В обычном состоянии эти микробы питаются бактериями, передвигаясь как типичные одноклеточные организмы.

Однако при определенных условиях часть популяции спонтанно трансформируется в «сверхгигантскую» форму — клетки становятся примерно вдвое крупнее, приобретают расширенный «рот» и существенно меняют поведение. В этом состоянии они переходят к хищничеству и начинают атаковать и поглощать других представителей своего вида, фактически демонстрируя каннибализм.

Исследователи отмечают, что такие формы способны поедать сородичей с высокой скоростью — примерно по одной жертве каждые 10 минут. При этом изменяется и способ передвижения: вместо плавного движения по спирали обычных клеток, «сверхгиганты» перемещаются по круговым траекториям, что делает их более эффективными при охоте на поверхности, но менее приспособленными к плаванию.

Авторы работы подчеркивают, что переход в гигантскую форму сопровождается масштабной перестройкой работы генов и белкового синтеза, что указывает на наличие у одноклеточных организмов более сложных механизмов регуляции, чем считалось ранее. При этом такие «сверхгиганты» встречаются редко и составляют не более 5% популяции.

По словам исследователей, открытие ставит под сомнение традиционные представления о простейших как о биологически примитивных формах жизни и показывает, что даже одноклеточные организмы могут демонстрировать сложные стратегии поведения и смену «экологических ролей».

Ранее кишечные бактерии оказались связаны с разрушением мозга.

 
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