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Наука

Назван витамин, который может поддерживать мозг в пожилом возрасте

PLOS ONE: витамин С сохраняет объема мозга в процессе старения
Shutterstock

Ученые из Высшей медицинской школы Хиросакского университета в Японии выяснили, что достаточный уровень витамина С может быть связан с лучшим состоянием мозга у пожилых людей. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

Исследователи проанализировали данные более 2000 человек старше 64 лет. Они сравнили концентрацию витамина С в плазме крови участников с результатами магнитно-резонансной томографии головного мозга.

Оказалось, что у людей с более низким уровнем витамина С чаще наблюдалось уменьшение объема серого вещества — ткани мозга, которая играет ключевую роль в обработке информации, памяти и мышлении. Кроме того, у них была ослаблена связь между участками так называемой сети пассивного режима работы мозга, которая участвует в процессах внимания, саморефлексии и сохранения автобиографических воспоминаний.

Связь сохранялась даже после учета других факторов, способных влиять на здоровье мозга, включая возраст, уровень образования и физическую активность.

По словам авторов, результаты указывают на возможную роль витамина С в поддержании когнитивных функций в пожилом возрасте. Витамин известен своими антиоксидантными свойствами и способностью защищать клетки от повреждений, связанных со старением.

«Это открытие позволяет предположить, что питание, богатое витамином С, может способствовать сохранению здоровья мозга и замедлению возрастного снижения когнитивных функций», — отметил соавтор исследования Томохиро Шинтаку.

В то же время ученые подчеркивают, что исследование выявило лишь связь между уровнем витамина С и состоянием мозга, но не доказывает причинно-следственную зависимость. Для подтверждения результатов потребуются дополнительные исследования с участием более разнообразных групп населения.

Ранее ученые выяснили, что дефицит одного витамина повышает риск варикоза.

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