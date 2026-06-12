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Наука

Предки человека могли начать активно использовать огонь раньше, чем ожидалось

PLOS One: Homo erectus могли пользоваться огнем еще 1,8 миллиона лет назад
ArtPhoto21/Shutterstock/FOTODOM

Homo erectus могли переносить огонь в пещеры почти 1,8 миллиона лет назад, выяснили ученые, изучив следы обугленных костей в южноафриканской пещере Вондерверк. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

Долгое время считалось, что самые ранние надежные свидетельства использования огня человеком относятся к 800 тысячам лет назад — очаги были найдены в пещере Гешер Бенот Яаков в Израиле. Однако новые данные из Вондерверка указывают, что представители вида Homo erectus могли взаимодействовать с огнем значительно раньше.

Исследователи повторно проанализировали обугленные кости мелких животных из слоев пещеры возрастом от 1,07 до 1,79 миллиона лет. С помощью современных методов — люминесцентного анализа и инфракрасной спектроскопии — они подтвердили признаки воздействия высокой температуры.

Следы горения были обнаружены в слоях, расположенных глубоко внутри пещеры, на расстоянии не менее 30 метров от входа. По мнению авторов, это делает маловероятным случайное попадание материала от природных лесных пожаров.

Ученые предполагают, что древние гоминины могли не раз приносить в пещеру горящие материалы, заимствованные из природных пожаров, и поддерживать огонь внутри убежища. При этом речь, вероятно, еще не идет о полноценном контролируемом разведении огня.

Если интерпретация данных подтвердится, это будет означать, что Homo erectus использовали огонь на сотни тысяч лет раньше, чем считалось ранее. Это также может пересмотреть представления о технологических возможностях ранних людей и их поведении в эпоху нижнего палеолита.

Ранее был развеян миф о «примитивности» мозга неандертальцев.

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