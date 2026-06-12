В России зарегистрируют первую вакцину от пневмококка

Скворцова: первая вакцина от пневмококка получит регистрацию в 2026 году

Первый российский 16-валентный препарат от пневмококковой инфекции «Пневмикс» получит регистрационное удостоверение в 2026 году. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Она уточнила, что данная вакцина основана на штаммах, характерных для России и определяющих тяжесть заболевания и устойчивость к антибиотикам.

«Препарат производится по полному циклу — от выбора штаммов до готовой лекарственной формы», — добавила Скворцова.

Уточняется, что в марте этого года прошла третья фаза клинических испытаний российской вакцины от пневмококка. В них участвовали дети от двух до 17 лет.

Вакцинация против пневмококка включена в 20 клинических рекомендаций Минздрава России. Она показана не только при заболеваниях органов дыхания, но и при сердечно-сосудистых, эндокринных и других хронических патологиях. Так, при сахарном диабете прививка снижает риск развития пневмонии почти на 90%.

При этом охват вакцинацией среди взрослого населения, по данным Росстата, не превышает 9%. Эксперты считают, что ситуацию могут изменить информационные кампании и вовлечение медицинского сообщества.

Ранее была создана универсальная вакцина в виде назального спрея от большинства зимних инфекций.