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Наука

Япония запустила ракету-носитель H3

Япония запустила ракету-носитель H3 в испытательной конфигурации без ускорителей
Simone Brandt/imageBROKER.com/Global Look Press

Японская ракета-носитель Н3 в испытательной конфигурации стартовала утром в пятницу, 12 июня. Об этом сообщает Японское аэрокосмическое агентство (JAXA).

По его информации, запуск был совершен с космодрома Танэгасима в японской префектуре Кагосима. Полезной нагрузкой, которую Н3 должна вывести на солнечно-синхронную орбиту, является габаритно-весовой макет VEP-5 и шесть малых аппаратов из Японии и Франции.

У запущенной ракеты отсутствуют твердотопливные ускорители, однако вместо двух жидкостных основных двигателей установлено три таких агрегата.

До этого сообщалось, что инфраструктура космодрома в американском штате Флорида получила серьезные повреждения в результате взрыва тяжелой ракеты New Glenn. Речь идет об объекте, расположенном на мысе Канаверал.

ЧП на космодроме во Флориде произошло 28 мая. Тяжелая ракета-носитель New Glenn, разработанная принадлежащей бизнесмену Джеффу Безосу компанией Blue Origin, взорвалась во время испытания на стартовой площадке. Трансляция велась на портале NASA Spaceflight. На кадрах запечатлено, как у основания ракеты возникает яркая вспышка, а затем происходит сильный взрыв. В Blue Origin назвали инцидент «аномалией».

Ранее в «Роскосмосе» назвали срок затопления МКС.

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