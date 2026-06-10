Развеян миф о древнейшей привычке человечества

Бороздки на зубах ископаемых людей, которые десятилетиями считались свидетельством использования зубочисток, с таким же успехом могут оказаться результатом обычного жевательного износа — к такому выводу пришли антропологи после изучения зубов диких приматов. Результаты опубликованы в журнале American Journal of Biological Anthropology (AJBA).

Межзубные бороздки на эмали фиксируются в палеоантропологических находках как минимум с плиоцена. Традиционно их интерпретировали как следы намеренного применения палочек или травинок для удаления застрявшей пищи. Этот вывод лег в основу представлений о сложном гигиеническом поведении у ранних Homo и даже у некоторых архаичных видов — вплоть до идеи о «прото-стоматологии» у неандертальцев.

Авторы нового исследования систематически обследовали коренные зубы современных диких горилл и шимпанзе — животных, для которых использование зубочисток этологами никогда не фиксировалось. Оказалось, что морфологически идентичные бороздки присутствуют и у этих видов. Форма, ориентация и глубина повреждений совпадают с теми, что обнаруживают у неандертальцев и ранних Homo sapiens, — а значит, инструментальное поведение не является их необходимым объяснением.

Альтернативное объяснение — абфракционный износ, возникающий при жевании жёсткой пищи с определенными биомеханическими нагрузками на межзубные контакты. Существенно, что у современных городских людей, потребляющих преимущественно мягкую термически обработанную пищу, этот паттерн встречается значительно реже. Это само по себе указывает на то, что бороздки являются функцией диеты и биомеханики жевания, а не намеренного поведения.

Авторы не исключают, что чистка зубов у людей всё же практиковалась в эволюционной истории, — но настаивают: сами по себе бороздки не могут служить её доказательством. Для разграничения случайного истирания и намеренного применения инструментов необходимо разработать новый диагностический критерий — вероятно, основанный на пространственном распределении повреждений по всему зубному ряду и их связи с симметрией орудий.

Исследование также показало, что у современных людей присутствует особый класс повреждений эмали — абфракционные поражения в области шейки зуба, — которых нет ни у диких горилл, ни у шимпанзе. Авторы связывают это с измененными биомеханическими нагрузками при жевании мягкой пищи: такой тип износа, по всей видимости, является уникально человеческим феноменом, вызванным образом жизни, а не эволюцией.

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