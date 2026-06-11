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Черепно-мозговые травмы могут повышать риск смерти от рака мозга

NЕ: черепно-мозговые травмы могут повышать риск смерти от рака мозга в 1,75 раза
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Массачусетского госпиталя общего профиля Бригам выяснили, что люди, перенесшие черепно-мозговую травму (ЧМТ), чаще умирают от рака мозга по сравнению с остальным населением. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuroepidemiology (NЕ).

Авторы проанализировали данные более 20 тысяч пациентов с ЧМТ, которые проходили реабилитацию в специализированных центрах США с 1987 по 2024 год. Затем исследователи сравнили число смертей от рака мозга в этой группе с ожидаемыми показателями для населения с учетом возраста, пола, расы и других факторов.

Оказалось, что у людей с черепно-мозговыми травмами риск смерти от рака мозга был в среднем в 1,75 раза выше. Особенно выраженная связь наблюдалась у пациентов с проникающими огнестрельными ранениями головы: в этой группе вероятность умереть от опухоли мозга оказалась более чем в 14 раз выше ожидаемой.

Повышенный риск также был выявлен у людей с так называемыми осложненными легкими черепно-мозговыми травмами — состояниями, при которых симптомы могут быть относительно умеренными, но при обследовании обнаруживаются структурные повреждения мозга. В этой группе риск смерти от рака мозга был почти в четыре раза выше по сравнению с общей популяцией.

Исследователи отмечают, что механизм этой связи пока остается неясным. Одним из возможных объяснений считается длительное воспаление в тканях мозга после травмы, которое потенциально может способствовать развитию злокачественных процессов спустя годы после повреждения.

Авторы подчеркивают, что работа не доказывает прямую причинно-следственную связь между травмой и развитием рака. Однако результаты указывают на необходимость дальнейшего изучения долгосрочных последствий ЧМТ и возможной роли онкологического наблюдения для пациентов из групп повышенного риска.

Ранее были названы продукты, повышающие риск деменции, даже при полностью здоровом рационе.

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