Ученые раскрыли секрет медлительности ленивцев

Уникальные «прыгающие гены» в ДНК ленивцев помогают животным экономить энергию в клетках, что объясняет медленный метаболизм и образ жизни животных. К такому выводу пришли ученые из Института Веллкома. Результаты работы опубликованы в журнале BMC Biology.

Ленивцы известны как самые медлительные млекопитающие на планете. Их обмен веществ часто составляет менее половины от ожидаемого для животных такого размера. Благодаря этому они могут тратить минимум энергии, часами неподвижно висеть на деревьях и питаться низкокалорийной пищей.

Чтобы выяснить, как возникла такая особенность, международная группа ученых расшифровала геномы двупалого ленивца и южного муравьеда — его ближайшего родственника. Анализ показал, что у ленивцев сохранились особые транспозоны, или так называемые «прыгающие гены» — участки ДНК, способные перемещаться по геному и влиять на работу других генов.

По оценкам исследователей, эти генетические элементы появились у общего предка современных ленивцев около 30 миллионов лет назад. Многие из них оказались связаны с митохондриями — клеточными структурами, которые отвечают за производство энергии, а также с метаболическими процессами.

Авторы считают, что именно эти изменения могли сыграть важную роль в формировании уникального энергетического режима ленивцев. Возможно, за миллионы лет эволюции у животных появились своеобразные генетические механизмы, позволяющие эффективно работать даже при крайне низком уровне обмена веществ.

Ученые отмечают, что открытие может иметь значение не только для изучения эволюции животных. Нарушения работы митохондрий связаны со многими заболеваниями человека, включая диабет, нейродегенеративные болезни, возрастные расстройства и атрофию мышц.

По мнению авторов, ленивцы могут стать естественной моделью для изучения того, как клетки справляются с дефицитом энергии. В перспективе эти данные могут помочь в исследованиях старения, метаболических заболеваний, восстановительной медицины и даже длительных космических миссий.

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