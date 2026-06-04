Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Наука

У кофе обнаружили неожиданное влияние на состояние кишечника

NatCom: кофе изменяет состав кишечной микрофлоры
Lunnica/Shutterstock/FOTODOM

Регулярное употребление кофе изменяет состав кишечной микрофлоры, а через нее может влиять на настроение, память и общее состояние организма. К такому выводу пришли исследователи из University College Cork. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Кофе содержит не только кофеин, но и множество других биологически активных веществ, включая полифенолы — растительные соединения с антиоксидантными свойствами. Ученые давно предполагают, что эти вещества могут взаимодействовать с микробиомом кишечника, однако до сих пор их влияние изучалось недостаточно.

В исследовании приняли участие 62 здоровых добровольца в возрасте от 30 до 50 лет. Половина из них регулярно выпивала от трех до пяти чашек кофе в день, а остальные не употребляли напиток вовсе. Участники проходили психологические тесты, сдавали образцы крови, мочи и кала, а также вели дневники питания.

Затем любителей кофе попросили полностью отказаться от него на две недели. После этого их случайным образом разделили на две группы: одна в течение трех недель ежедневно выпивала по четыре чашки обычного растворимого кофе, другая — такое же количество кофе без кофеина.

Анализ показал, что у постоянных любителей кофе состав кишечной микрофлоры отличался от такового у людей, не употребляющих напиток. В частности, у них чаще встречались некоторые виды бактерий, включая Cryptobacterium curtum и Eggerthella. При прекращении и возобновлении употребления кофе численность этих микроорганизмов менялась, хотя общее разнообразие микробиома оставалось стабильным.

После возвращения кофе в рацион участники обеих групп сообщили о снижении уровня стресса и уменьшении симптомов депрессии. Однако у любителей обычного кофе наблюдались дополнительные эффекты: снизились тревожность и психологический дискомфорт, а в крови уменьшилась концентрация некоторых маркеров воспаления.

Неожиданно хорошие результаты показал и кофе без кофеина. Участники этой группы стали лучше спать, чаще проявляли физическую активность и показали более высокие результаты в тестах на память.

Ученые также обнаружили, что разные люди по-разному перерабатывают содержащиеся в кофе полифенолы. Эти различия оказались связаны с индивидуальными особенностями кишечной микрофлоры.

По мнению исследователей, в будущем изучение подобных взаимодействий может помочь разработать персонализированные рекомендации по питанию, учитывающие особенности микрофлоры конкретного человека.

Ранее ученых встревожило неожиданное влияние гормона стресса на мозг.

 
Теперь вы знаете
Налоговый сюрприз для российских арендодателей. Когда легальная сдача квартиры лишает льгот при продаже
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!