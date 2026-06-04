У кофе обнаружили неожиданное влияние на состояние кишечника

Регулярное употребление кофе изменяет состав кишечной микрофлоры, а через нее может влиять на настроение, память и общее состояние организма. К такому выводу пришли исследователи из University College Cork. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Кофе содержит не только кофеин, но и множество других биологически активных веществ, включая полифенолы — растительные соединения с антиоксидантными свойствами. Ученые давно предполагают, что эти вещества могут взаимодействовать с микробиомом кишечника, однако до сих пор их влияние изучалось недостаточно.

В исследовании приняли участие 62 здоровых добровольца в возрасте от 30 до 50 лет. Половина из них регулярно выпивала от трех до пяти чашек кофе в день, а остальные не употребляли напиток вовсе. Участники проходили психологические тесты, сдавали образцы крови, мочи и кала, а также вели дневники питания.

Затем любителей кофе попросили полностью отказаться от него на две недели. После этого их случайным образом разделили на две группы: одна в течение трех недель ежедневно выпивала по четыре чашки обычного растворимого кофе, другая — такое же количество кофе без кофеина.

Анализ показал, что у постоянных любителей кофе состав кишечной микрофлоры отличался от такового у людей, не употребляющих напиток. В частности, у них чаще встречались некоторые виды бактерий, включая Cryptobacterium curtum и Eggerthella. При прекращении и возобновлении употребления кофе численность этих микроорганизмов менялась, хотя общее разнообразие микробиома оставалось стабильным.

После возвращения кофе в рацион участники обеих групп сообщили о снижении уровня стресса и уменьшении симптомов депрессии. Однако у любителей обычного кофе наблюдались дополнительные эффекты: снизились тревожность и психологический дискомфорт, а в крови уменьшилась концентрация некоторых маркеров воспаления.

Неожиданно хорошие результаты показал и кофе без кофеина. Участники этой группы стали лучше спать, чаще проявляли физическую активность и показали более высокие результаты в тестах на память.

Ученые также обнаружили, что разные люди по-разному перерабатывают содержащиеся в кофе полифенолы. Эти различия оказались связаны с индивидуальными особенностями кишечной микрофлоры.

По мнению исследователей, в будущем изучение подобных взаимодействий может помочь разработать персонализированные рекомендации по питанию, учитывающие особенности микрофлоры конкретного человека.

Ранее ученых встревожило неожиданное влияние гормона стресса на мозг.